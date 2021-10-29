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  • Fördert das natürliche Saugen und die Bindung zu Ihrem Kind
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Eingestellt

Philips AventSoothie Schnuller

SCF194/01

4.1
| (49) Bewertungen | 84% empfehlen dieses Produkt.
Fördert das natürliche Saugen und die Bindung zu Ihrem Kind
Der Philips Avent Soothie Schnuller sorgt für eine noch stärkere Bindung zu Ihrem Kind, denn der einteilige Schnuller fühlt sich ähnlich an wie Ihr Finger. Er ist aus besonders reinem Silikon gefertigt und damit leicht zu reinigen.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Flexibles, besonders reines Silikon

Fördert das natürliche Saugen und die Bindung zu Ihrem Kind

  • Einteiliger Schnuller aus Silikon

  • 0 bis 3 Monate

  • Kiefergerecht und BPA-frei

  • Doppelpack

In Krankenhäusern der USA eingesetzt

In Krankenhäusern der USA eingesetzt

Ärzte vertrauen darauf, Neugeborene damit beruhigen zu können. Soothies werden in den Krankenhäusern der USA eingesetzt.*

Einzigartiges Design, das die Bindung zu Ihrem Baby verstärkt

Einzigartiges Design, das die Bindung zu Ihrem Baby verstärkt

Der Soothie unterscheidet sich von unseren anderen Schnullern. Durch seine einzigartige Form können Sie den Sauger mit zwei Fingern halten und Ihrem Baby beim Saugen helfen, sodass Sie eine enge Bindung zu Ihrem Baby aufbauen.

Entwickelt für eine natürliche Dentalentwicklung

Entwickelt für eine natürliche Dentalentwicklung

Unser weicher Silikonsauger hat eine symmetrische Form, welche sich Gaumen, Zahnfleisch und Zähnen Ihres Babys während des Wachstums anpasst.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.1

von 5

49

Bewertungen

84%

empfehlen dieses Produkt.

29/10/2021

Italia

Italia

Resistente e facile all'uso

Ho avuto la possibilità di testare questo prodotto innovativo attraverso una campagna di tester dell'azienda Philips,sono soddisfatta del materiale resistente , facilmente lavabile in lavastoviglie,il mio bebè è altrettanto felice di poterlo utilizzare durante i suoi riposi notturno,dorme tranquillo,infatti facilita il sonno e calma le sinapsi del piccolo dandogli una sensazione di sollievo e calma,direi che ha i suoi vantaggi,un prodotto che vale la pena provare

Vorteile

Fornisce il giusto riposo quotidiano

Nachteile

Dimensioni troppo piccole

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF194/02 Succhietto Soothie verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF194/02 Succhietto Soothie verfasst

31/07/2021

España

España

¡Me encanta!

Sí se le puede poner cadena al chupete. Tiene dos agujeros. Mi hija los usa desde el día siguiente de nacer, era su consuelo en la. UCIN. No le ha causado dependencia, pues lo suelta cuando quiere, pero es verdad que le calma y no acepta ningún otro chupete.

Vorteile

Blandito, no se lo clava si se le escapa por la noche. Fácil de limpiar.

Nachteile

Es complicado ponerle la cadena, aunque se pueda, podrían poner el agujero en la pestaña que hay más exterior para que la cadena no toque la carita.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF194/02 Chupete Soothie Shapes verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF194/02 Chupete Soothie Shapes verfasst

21/08/2020

France

France

Excellent

Bonjour, Mon fils a 9 mois et il n’arrive pas en s’en séparer. Pourquoi ne pas faire des taille plus grande et d’autre coloris (gris et jaune / orange et rouge) ? Ce serai génial !

Vorteile

Adapter totalement a la bouche des bebe

Nachteile

Difficile de trouver un attache pour les attacher

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF194/01 Suce Soothie Shapes verfasst

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Diese Bewertung wurde für SCF194/01 Suce Soothie Shapes verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. Der Soothie ist genau so geformt wie der Schnuller und ist aus dem gleichen Material hergestellt wie das Modell aus den USA. Nur das Schnullerschild ist anders geformt.

  2. Die weltweit führende Schnullermarke

  3. Aus hygienischen Gründen sollten die Schnuller alle vier Wochen ausgetauscht werden.

  4. Unser Sortiment unterstützt Mütter und Babys in jeder Entwicklungsphase.