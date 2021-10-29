Eingestellt
Einteiliger Schnuller aus Silikon
0 bis 3 Monate
Kiefergerecht und BPA-frei
Doppelpack
Ärzte vertrauen darauf, Neugeborene damit beruhigen zu können. Soothies werden in den Krankenhäusern der USA eingesetzt.*
Der Soothie unterscheidet sich von unseren anderen Schnullern. Durch seine einzigartige Form können Sie den Sauger mit zwei Fingern halten und Ihrem Baby beim Saugen helfen, sodass Sie eine enge Bindung zu Ihrem Baby aufbauen.
Unser weicher Silikonsauger hat eine symmetrische Form, welche sich Gaumen, Zahnfleisch und Zähnen Ihres Babys während des Wachstums anpasst.
4.1
von 5
49
Bewertungen
84%
empfehlen dieses Produkt.
Barbychan2
29/10/2021
Italia
Resistente e facile all'uso
Ho avuto la possibilità di testare questo prodotto innovativo attraverso una campagna di tester dell'azienda Philips,sono soddisfatta del materiale resistente , facilmente lavabile in lavastoviglie,il mio bebè è altrettanto felice di poterlo utilizzare durante i suoi riposi notturno,dorme tranquillo,infatti facilita il sonno e calma le sinapsi del piccolo dandogli una sensazione di sollievo e calma,direi che ha i suoi vantaggi,un prodotto che vale la pena provare
Vorteile
Fornisce il giusto riposo quotidiano
Nachteile
Dimensioni troppo piccole
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF194/02 Succhietto Soothie verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Marty9876
31/07/2021
España
¡Me encanta!
Sí se le puede poner cadena al chupete. Tiene dos agujeros. Mi hija los usa desde el día siguiente de nacer, era su consuelo en la. UCIN. No le ha causado dependencia, pues lo suelta cuando quiere, pero es verdad que le calma y no acepta ningún otro chupete.
Vorteile
Blandito, no se lo clava si se le escapa por la noche. Fácil de limpiar.
Nachteile
Es complicado ponerle la cadena, aunque se pueda, podrían poner el agujero en la pestaña que hay más exterior para que la cadena no toque la carita.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF194/02 Chupete Soothie Shapes verfasst
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Gabygaïlry
21/08/2020
France
Excellent
Bonjour, Mon fils a 9 mois et il n’arrive pas en s’en séparer. Pourquoi ne pas faire des taille plus grande et d’autre coloris (gris et jaune / orange et rouge) ? Ce serai génial !
Vorteile
Adapter totalement a la bouche des bebe
Nachteile
Difficile de trouver un attache pour les attacher
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF194/01 Suce Soothie Shapes verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF194/01 Suce Soothie Shapes verfasst
Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
Der Soothie ist genau so geformt wie der Schnuller und ist aus dem gleichen Material hergestellt wie das Modell aus den USA. Nur das Schnullerschild ist anders geformt.
Die weltweit führende Schnullermarke
Aus hygienischen Gründen sollten die Schnuller alle vier Wochen ausgetauscht werden.
Unser Sortiment unterstützt Mütter und Babys in jeder Entwicklungsphase.