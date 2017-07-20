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  • Erleichtern Sie Ihrem Kind den Übergang zum Trinkbecher
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Eingestellt

Philips AventTrink-Lern-Set

SCF251/00

4.3
| (4) Bewertungen
Erleichtern Sie Ihrem Kind den Übergang zum Trinkbecher
Unser neues Natural-Lern-Set unterstützt Ihr Baby beim einfachen Wechsel von der Flasche zum Trinkbecher. Dank der weichen Griffe kann Ihr Baby die Flasche selbst halten, während es über den gewohnten Sauger trinkt.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Erleichtern Sie Ihrem Kind den Übergang zum Trinkbecher

  • Natural

  • 150 ml

  • ab dem 4. Monat

  • 3 Löcher für mittleren Fluss

Einzigartige Komfortkissen für einen weichen, flexiblen Sauger, ohne Einschlupfen

Einzigartige Komfortkissen für einen weichen, flexiblen Sauger, ohne Einschlupfen

Einzigartige Komfortkissen im Sauger sorgen für mehr Weichheit und Flexibilität, ohne dass der Sauger einschlupft. Ihr Baby kann ruhig und zufrieden trinken.

Besonderes Anti-colic-System mit innovativem Doppelventil

Besonderes Anti-colic-System mit innovativem Doppelventil

Das innovative Doppelventil reduziert Koliken und Unwohlsein, da die Luft in die Flasche und nicht in den Bauch Ihres Babys gelangt.

Für mehr Komfort sind alle Teile spülmaschinenfest

Für mehr Komfort sind alle Teile spülmaschinenfest

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Technische Daten

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Bewertungen

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4.3

von 5

4

Bewertungen

2
1

20/07/2017

Deutschland

Deutschland

Leicht für Kind und Mama

Tolle Griffe fürs Baby zum Halten lernen, Druckausgleich funktioniert einwandfrei wie bei allen Aventflaschen/Saugern. Unsere Kleine ist von Anfang an Flaschenkind und hatte nie Probleme mit der angesaugten Luft, da kaum welche wirklich angesogen wirkt. Keinerlei Probleme beim Zusammenschrauben oder den Saugern wieder einmontieren, nichts rutscht, nichts kleckert. Wir sind überaus zufrieden, unser Baby wollte sofort die Flasche selbst halten und trinken. Toll verarbeitet. Keine Kritik. Preis nicht günstig, aber alle anderen Aventfläschchen lassen sich unter den Aufsatz einschrauben. Wir haben mit 4 Monaten angefangen damit zu lernen und sind immer noch begeistert (7. Monat).

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF251/00 Trink-Lern-Set verfasst

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02/09/2017

France

France

Verifizierter Käufer

pratique, modulable

biberon très pratique pour les parents et les enfants. S'adapte avec l'évolution (tétine et bec) bonne contenance et tien bien dans les mains de bébé lorsqu'il devient autonome.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF251/00 Biberon évolutif verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF251/00 Biberon évolutif verfasst

11/03/2018

Deutschland

Deutschland

Gut

Als erste trinklernflasche gut. Könnte farbiger gestaltet werden.

Diese Bewertung wurde für SCF251/00 Trink-Lern-Set verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 