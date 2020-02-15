Eingestellt
SCF260/37
220 – 240 V
Der elektrische Philips Avent Flaschenwärmer berechnet die benötigte Aufwärmzeit automatisch je nach Art der Babynahrung, Menge und Ausgangstemperatur. Die Babynahrung wird gleichmäßig und ohne heiße Stellen erwärmt. Dank der automatischen Abschaltfunktion kann das Gerät nicht überhitzen.
Mit dem elektrischen Philips Avent Flaschenwärmer können Sie Babynahrung schnell und gleichmäßig erwärmen. Er erwärmt 125 ml Milch bei Raumtemperatur in weniger als 2 Minuten.
Das digitale Display des elektrischen Philips Avent Flaschenwärmers ist sehr benutzerfreundlich. Es informiert Sie ständig über den Aufwärmstatus und lässt Sie wissen, wann die Babynahrung fertig ist.
3.0
von 5
129
Bewertungen
Allhate_88
15/02/2020
Deutschland
Verifizierter Käufer
Trotz dem Alter immernoch Super
War beim ersten Kind im Einsatz (2009) und kam nach 8 Jahren wieder zum Einsatz. Funktionierte auch da wieder wie am ersten Tag. einfache Bedienung und sehr Platzsparend. Würden ihn wieder kaufen ;)
Vorteile
Platzsparend, einfache Bedienung
Nachteile
Nichtmehr erhältlich
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für iQ SCF260/23 Babyflaschen- und Babykostwärmer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für iQ SCF260/23 Babyflaschen- und Babykostwärmer verfasst
kasuba
11/09/2012
Deutschland
Super schnell !
Nachdem wir zuerst einen einfachen Flaschenwärmer von einer anderen Marke hatten , fanden wir diesen in unseren Babyladen. Zuhause mit einer 170 ml Pre Nahrung Avent flasche befüllt und erwärmt. Funktioniert super ! und ist sehr schnell und die Temperatur ist immer genau richtig ! Top Produkt würde es sehr empfehlen auch wenn der Preis etwas happig ist. Leider ist der Flaschenwärmer wieder typisch Blau ... was nicht sehr gut in unser Rosa Babyzimmer passt, schade ! .
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF260/37 Elektrischer Flaschenwärmer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Shari
11/09/2012
Deutschland
Super schnell !
Nachdem wir zuerst einen einfachen Flaschenwärmer von einer anderen Marke hatten , fanden wir diesen in unseren Babyladen. Zuhause mit einer 170 ml Pre Nahrung Avent flasche befüllt und erwärmt. Funktioniert super ! und ist sehr schnell und die Temperatur ist immer genau richtig ! Top Produkt würde es sehr empfehlen auch wenn der Preis etwas happig ist. Leider ist der Flaschenwärmer wieder typisch Blau ... was nicht sehr gut in unser Rosa Babyzimmer passt, schade ! .
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF260/37 Elektrischer Flaschenwärmer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
Flasche nicht im Lieferumfang des Produkts enthalten
Ausnahme: nicht für die Verwendung mit der halbtransparenten Philips Avent Flasche aus PP mit 330 ml empfohlen.