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  • Schnelles, intelligentes Erwärmen
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Eingestellt

Philips AventElektrischer Flaschenwärmer

SCF260/37

3
| (129) Bewertungen
Schnelles, intelligentes Erwärmen
Mit dem Flaschen- und Babykostwärmer lässt sich Babynahrung schnell und sicher erwärmen. Die fortschrittliche Technologie berechnet automatisch die zum Erwärmen benötigte Zeit. Wählen Sie zu Beginn die gewünschten Optionen, und überlassen Sie dem Flaschenwärmer den Rest.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Ultra schnell, mehrere Wärmeoptionen

Schnelles, intelligentes Erwärmen

  • 220 – 240 V

Automatisch berechnete Aufwärmzeit

Automatisch berechnete Aufwärmzeit

Der elektrische Philips Avent Flaschenwärmer berechnet die benötigte Aufwärmzeit automatisch je nach Art der Babynahrung, Menge und Ausgangstemperatur. Die Babynahrung wird gleichmäßig und ohne heiße Stellen erwärmt. Dank der automatischen Abschaltfunktion kann das Gerät nicht überhitzen.

Kontrollierter Dampf erwärmt schonend und gleichmäßig

Kontrollierter Dampf erwärmt schonend und gleichmäßig

Mit dem elektrischen Philips Avent Flaschenwärmer können Sie Babynahrung schnell und gleichmäßig erwärmen. Er erwärmt 125 ml Milch bei Raumtemperatur in weniger als 2 Minuten.

Benutzerfreundliches digitales Display

Benutzerfreundliches digitales Display

Das digitale Display des elektrischen Philips Avent Flaschenwärmers ist sehr benutzerfreundlich. Es informiert Sie ständig über den Aufwärmstatus und lässt Sie wissen, wann die Babynahrung fertig ist.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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3.0

von 5

129

Bewertungen

15/02/2020

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Trotz dem Alter immernoch Super

War beim ersten Kind im Einsatz (2009) und kam nach 8 Jahren wieder zum Einsatz. Funktionierte auch da wieder wie am ersten Tag. einfache Bedienung und sehr Platzsparend. Würden ihn wieder kaufen ;)

Vorteile

Platzsparend, einfache Bedienung

Nachteile

Nichtmehr erhältlich

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für iQ SCF260/23 Babyflaschen- und Babykostwärmer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für iQ SCF260/23 Babyflaschen- und Babykostwärmer verfasst

11/09/2012

Deutschland

Deutschland

Super schnell !

Nachdem wir zuerst einen einfachen Flaschenwärmer von einer anderen Marke hatten , fanden wir diesen in unseren Babyladen. Zuhause mit einer 170 ml Pre Nahrung Avent flasche befüllt und erwärmt. Funktioniert super ! und ist sehr schnell und die Temperatur ist immer genau richtig ! Top Produkt würde es sehr empfehlen auch wenn der Preis etwas happig ist. Leider ist der Flaschenwärmer wieder typisch Blau ... was nicht sehr gut in unser Rosa Babyzimmer passt, schade ! .

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF260/37 Elektrischer Flaschenwärmer verfasst

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11/09/2012

Deutschland

Deutschland

Super schnell !

Nachdem wir zuerst einen einfachen Flaschenwärmer von einer anderen Marke hatten , fanden wir diesen in unseren Babyladen. Zuhause mit einer 170 ml Pre Nahrung Avent flasche befüllt und erwärmt. Funktioniert super ! und ist sehr schnell und die Temperatur ist immer genau richtig ! Top Produkt würde es sehr empfehlen auch wenn der Preis etwas happig ist. Leider ist der Flaschenwärmer wieder typisch Blau ... was nicht sehr gut in unser Rosa Babyzimmer passt, schade ! .

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Diese Bewertung wurde für SCF260/37 Elektrischer Flaschenwärmer verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. Flasche nicht im Lieferumfang des Produkts enthalten

  2. Ausnahme: nicht für die Verwendung mit der halbtransparenten Philips Avent Flasche aus PP mit 330 ml empfohlen.