Eingestellt
Natural
150 ml
Sauger mit mittlerem Nahrungsfluss
ab dem 4. Monat
Lerngriffe erleichtern es dem Kleinkind, den Becher zu halten und selbstständig zu trinken. Die Griffe sind speziell für kleine Hände geformt und sind darüber hinaus dank Gummimaterial rutschfest.
Das Anti-colic-System reduziert Koliken und Unwohlsein, da die Luft nicht in den Bauch Ihres Babys gelangt.
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4.5
von 5
73
Bewertungen
94%
empfehlen dieses Produkt.
AdinaMariana
05/12/2022
Deutschland
Teil der Aktion
Sehr gut für Baby
Dies ist eine großartige erste Schlucktasse. Er ist in der Lage, es leicht zu halten. Es scheint ihm leicht zu sein, daran zu saugen. Ich liebe es, dass es zwei Arten von Brustwarzen gibt. Meine Baby liebt es.
Vorteile
Leicht zu halten
Nachteile
Vielleicht könnte es besser sein, wenn es größer wäre
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Diese Bewertung wurde für SCF262/06 Natural-Trinklernbecher verfasst
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Svea29
04/12/2022
Deutschland
Teil der Aktion
Funktioniert super
Unsere Tochter greift mit ihren 5 Monaten nach allem. Sie hatte keine Probleme sich an den Trinklernbecher zu gewöhnen. Die Griffe passen perfekt in ihre Hände. Durch das leichte Design kann sie die Flasche gut selbst heben. Nach knapp 2 Wochen kann sie manchmal sogar schon alleine den Becher heben und trinkt ein paar Schlücke. Das ein oder andere mal muss ich sie noch etwas unterstützen aber mit etwas mehr Zeit klappt das noch besser. Wie die Aventflaschen im allgemeinen super schöner Becher und leicht zu reinigen. Wenn sie den Becher allerdings umdreht, tropft das Wasser von alleine raus.
Vorteile
Optimale Größe der Griffe, leicht zu reinigen
Nachteile
Wenn der Becher umgedreht wird, kommt das Trinken auch ohne saugen raus.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Smvasina
02/12/2022
Deutschland
Teil der Aktion
Super, gleich eine zweite nach bestellt!
Mein Baby kann sein Fläschchen sehr gut halten, aber er ist absolut angewidert von Trinklernbechern und weigert sich, aus ihnen zu trinken (er ist fast 7 Monate alt). Ich wollte anfangen, ihm Wasser zu geben, wenn ich ihm zu essen gebe, um ihn ein wenig von der Flasche wegzubringen. Dieser Becher ist perfekt dafür! Er ist leicht zu greifen, gibt ihm ein angenehmes Gefühl mit der Saugerspitze, und dann kann man auf den weichen Deckel umschalten.
Vorteile
Saugspitze
Nachteile
Keine
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Diese Bewertung wurde für SCF262/06 Natural-Trinklernbecher verfasst
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
0 % BPA – gemäß EU-Richtlinie 10/2011
Was sind Koliken und wie wirken sie sich auf Babys aus? Koliken werden zum Teil durch Verschlucken von Luft beim Füttern verursacht, was zu Unbehagen im Verdauungssystem des Babys führt. Zu den Symptomen zählen Weinen, Unwohlsein, Blähungen und Erbrechen.