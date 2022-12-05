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  • Erleichtern Sie Ihrem Kind den Übergang zum Trinkbecher
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Eingestellt

Philips AventNatural-Trinklernbecher

SCF262/06

4.5
| (73) Bewertungen | 94% empfehlen dieses Produkt.
Erleichtern Sie Ihrem Kind den Übergang zum Trinkbecher
Unser Natural-Trinklernbecher unterstützt Ihr Baby beim einfachen Wechsel von der Flasche zum Trinkbecher. Dank der weichen Griffe kann Ihr Baby die Flasche selbst halten, während es über den gewohnten Sauger trinkt.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Erleichtern Sie Ihrem Kind den Übergang zum Trinkbecher

  • Natural

  • 150 ml

  • Sauger mit mittlerem Nahrungsfluss

  • ab dem 4. Monat

Weiche Lerngriffe für kleine Hände

Weiche Lerngriffe für kleine Hände

Lerngriffe erleichtern es dem Kleinkind, den Becher zu halten und selbstständig zu trinken. Die Griffe sind speziell für kleine Hände geformt und sind darüber hinaus dank Gummimaterial rutschfest.

Das Anti-colic-System verringert Koliken und Unwohlsein

Das Anti-colic-System verringert Koliken und Unwohlsein

Das Anti-colic-System reduziert Koliken und Unwohlsein, da die Luft nicht in den Bauch Ihres Babys gelangt.

Für mehr Komfort sind alle Teile spülmaschinenfest

Für mehr Komfort sind alle Teile spülmaschinenfest

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Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.5

von 5

73

Bewertungen

94%

empfehlen dieses Produkt.

1

05/12/2022

Deutschland

Deutschland

Sehr gut für Baby

Dies ist eine großartige erste Schlucktasse. Er ist in der Lage, es leicht zu halten. Es scheint ihm leicht zu sein, daran zu saugen. Ich liebe es, dass es zwei Arten von Brustwarzen gibt. Meine Baby liebt es.

Vorteile

Leicht zu halten

Nachteile

Vielleicht könnte es besser sein, wenn es größer wäre

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF262/06 Natural-Trinklernbecher verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF262/06 Natural-Trinklernbecher verfasst

04/12/2022

Deutschland

Deutschland

Funktioniert super

Unsere Tochter greift mit ihren 5 Monaten nach allem. Sie hatte keine Probleme sich an den Trinklernbecher zu gewöhnen. Die Griffe passen perfekt in ihre Hände. Durch das leichte Design kann sie die Flasche gut selbst heben. Nach knapp 2 Wochen kann sie manchmal sogar schon alleine den Becher heben und trinkt ein paar Schlücke. Das ein oder andere mal muss ich sie noch etwas unterstützen aber mit etwas mehr Zeit klappt das noch besser. Wie die Aventflaschen im allgemeinen super schöner Becher und leicht zu reinigen. Wenn sie den Becher allerdings umdreht, tropft das Wasser von alleine raus.

Vorteile

Optimale Größe der Griffe, leicht zu reinigen

Nachteile

Wenn der Becher umgedreht wird, kommt das Trinken auch ohne saugen raus.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF262/06 Natural-Trinklernbecher verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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02/12/2022

Deutschland

Deutschland

Super, gleich eine zweite nach bestellt!

Mein Baby kann sein Fläschchen sehr gut halten, aber er ist absolut angewidert von Trinklernbechern und weigert sich, aus ihnen zu trinken (er ist fast 7 Monate alt). Ich wollte anfangen, ihm Wasser zu geben, wenn ich ihm zu essen gebe, um ihn ein wenig von der Flasche wegzubringen. Dieser Becher ist perfekt dafür! Er ist leicht zu greifen, gibt ihm ein angenehmes Gefühl mit der Saugerspitze, und dann kann man auf den weichen Deckel umschalten.

Vorteile

Saugspitze

Nachteile

Keine

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Diese Bewertung wurde für SCF262/06 Natural-Trinklernbecher verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. 0 % BPA – gemäß EU-Richtlinie 10/2011

  2. Was sind Koliken und wie wirken sie sich auf Babys aus? Koliken werden zum Teil durch Verschlucken von Luft beim Füttern verursacht, was zu Unbehagen im Verdauungssystem des Babys führt. Zu den Symptomen zählen Weinen, Unwohlsein, Blähungen und Erbrechen.