Eingestellt
Durch Sterilisation soll Ihr Baby vor allem vor schädlichen Milchbakterien geschützt werden, bis sein Immunsystem stark genug ist. Der Philips Avent Sterilisator verwendet die auch in Krankenhäusern übliche Dampfsterilisation, die nicht nur schnell und effizient ist, sondern auch ohne Chemikalien auskommt.
Der Mikrowellen-Dampfsterilisator verfügt über seitliche Griffe, die zusätzliche Sicherheit bieten. Die Clips verschließen den Deckel sicher, sodass kein heißes Wasser austreten kann, wenn Sie das Gerät aus der Mikrowelle nehmen. Die seitlichen Griffe werden nicht heiß, und Sie können den Dampfsterilisator sicher anfassen.
Bei ungeöffnetem Deckel bleibt der Inhalt bis zu 24 Stunden steril.
4.7
von 5
75
Bewertungen
99%
empfehlen dieses Produkt.
Mrsboswell
11/01/2018
United Kingdom
Easy to use and compact
This product is brilliant, it's easy to use and does a thorough job. It's compact and does not take up allot of room. I definitely would recommend this product to other mums.
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Helena
02/10/2013
United Kingdom
Quick and easy to use
One of the best products we bought for our new baby. So simple to just put all the items that need sterilizing in here and give it a quick zap in the microwave - no special tablets needed and ready quickly which can be handy when baby is hungry! Fits all sorts of bottles and pumps and things so you don't have to have Philips Avent ones.
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Emz71
10/07/2013
United Kingdom
Easy to use
I used this product for my 1st baby 14yrs ago, so easy to use I bought for our new baby. Can fit 3 bottles & other items such as dummies in and comes with decent bottle brush. It's all good.
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.