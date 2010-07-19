Eingestellt
220 – 240 V
Das Display und die akustischen Signale zeigen Ihnen ganz genau an, wann der Sterilisierungsvorgang abgeschlossen ist und wie lange die Inhalte steril bleiben. Außerdem zeigt das Display an, ob Sie den Sterilisator mit zu wenig oder zu viel Wasser gefüllt haben, sodass Sie sich immer sicher sein können, dass die Sterilisation richtig und zuverlässig durchgeführt wird.
Der Vorteil der Dampfsterilisation liegt darin, dass sie viel schneller (und sicherer) ist, als die traditionelle Methode des Abkochens von Flaschen in einem Topf auf dem Herd. Der digitale Dampfsterilisator benötigt lediglich 6 Minuten, um 6 Flaschen mit Saugern und Verschlusskappen zu sterilisieren.
Der Dampfsterilisator verfügt über ein praktisches Design, sodass er in Ihrer Küche nur wenig Platz einnimmt, gleichzeitig aber sechs Philips Avent Flaschen oder zwei Philips Avent Milchpumpen fasst. Die beiden Körbe im Inneren können Sie zusammensetzen, wodurch Sie einen Spülmaschinenkorb erhalten. So wird die Reinigung von Kleinteilen wie Saugern viel einfacher.
4.5
von 5
32
Bewertungen
96%
empfehlen dieses Produkt.
Sanny
19/07/2010
Deutschland
Mein bester Kauf!
Alles paßt rein. Milchpumpe, Flaschen, Schnuller. Immer griffbereit, einfach schnell wieder etwas dabei legen und weiter sterilisieren und das 24h lang. Da bleibt mehr Zeit für wichtigeres, das Baby. Würde ich immer wieder kaufen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF276/26 Digitaler Dampfsterilisator verfasst
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Whitgoesshopping
02/08/2012
United Kingdom
Best (and most used) piece of baby gear I have- Love it!
I have twin boys, so I clean lots and lots of bottles! This is a fantastic piece of kit. Easy to use. Fits 6 bottles and tops. Large capacity (we use NUK bottles, which are big- also takes Dr. Browns or Avent with no problem). Also cleans breast pumping gear. Six minute cycle. Keeps everything clean as long as the lid is on. I use it constantly. It is well-used and well loved- the best piece of baby kit I have. I live in a hard water area (London), so it must be de-scaled monthly by putting in some white vinegar and water overnight, then running an empty cycle. Customer service is excellent. You call and get a real human that knows exactly what they are talking about (I had to call before I learned I had to occasionally de-scale it).
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF276/42 Digital Steam Sterilizer verfasst
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Whitgoesshopping
02/08/2012
United Kingdom
Best (and most used) piece of baby gear I have- Love it!
I have twin boys, so I clean lots and lots of bottles! This is a fantastic piece of kit. Easy to use. Fits 6 bottles and tops. Large capacity (we use NUK bottles, which are big- also takes Dr. Browns or Avent with no problem). Also cleans breast pumping gear. Six minute cycle. Keeps everything clean as long as the lid is on. I use it constantly. It is well-used and well loved- the best piece of baby kit I have. I live in a hard water area (London), so it must be de-scaled monthly by putting in some white vinegar and water overnight, then running an empty cycle. Customer service is excellent. You call and get a real human that knows exactly what they are talking about (I had to call before I learned I had to occasionally de-scale it).
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
Flasche nicht im Lieferumfang des Produkts enthalten