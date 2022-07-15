Suchbegriffe

      Philips Avent Mikrowellen-Sterilisator

      SCF281/02

      Überall ganz einfach sterilisieren

      Sterilisieren Sie Babyfläschchen und Zubehör auch unterwegs schnell und einfach. Das tragbare Gerät ist leicht genug zum Mitnehmen und groß genug für vier Flaschen und Zubehör.

      • Tötet 99,9 % aller schädlichen Keime ab
      • Sterilisiert in 2 Minuten
      • Fasst 4 Philips Avent Flaschen
      • Passt in die meisten Mikrowellengeräte
      Der Mikrowellen-Dampfsterilisator kann verwendet werden, um Babyflaschen und andere Produkte in nur 2 Minuten zu sterilisieren und 99,9% an Keimen und Bakterien zu beseitigen. Die genaue Zyklusdauer hängt natürlich von der Wattleistung Ihrer Mikrowelle ab. 2 Minuten bei 1200 - 1850 W, 4 Min. bei 850 - 1100 W, 6 Min. bei 500 - 800 W.

      Der Mikrowellen-Dampfsterilisator tötet nachweislich 99,9% der Keime und Bakterien ab.*

      Der Inhalt bleibt bei ungeöffnetem Deckel bis zu 24 Stunden lang steril.

      Der Sterilisator sterilisiert breit- und schmalhalsige Standardflaschen. Bis zu 4 Flaschen von Philips Avent können gleichzeitig sterilisiert werden.

      Der Mikrowellen-Dampfsterilisator ist leicht und kompakt und kann dadurch ganz einfach überallhin mitgenommen werden, ob in den Urlaub, auf Besuche bei Verwandten usw. Jetzt sind Ihre sterilisierten Babyflaschen und anderen Produkte immer in Reichweite.

      Der Mikrowellen-Dampfsterilisator wurde so entwickelt, dass er in nahezu alle auf dem Markt erhältlichen Mikrowellen passt und Babyflaschen und andere Produkte immer steril hält, egal wo Sie gerade sind.

      Sterilisiert pumpen, Schnuller, Besteck sowie Babyflaschen

      Mit dem Sterilisator können Milchpumpen, Schnuller, Besteck und andere Produkte und Babyflaschen sterilisiert werden.

      Sicherheitsclips mit Hitzeschutz für einen sicher befestigten Deckel

      Der Mikrowellen-Dampfsterilisator verfügt über Sicherheitsclips mit Hitzeschutz, um den Deckel sicher zu befestigen. Dies sorgt dafür, dass Sie den Sterilisator sicher aus der Mikrowelle nehmen können. Babyflaschen und andere Produkte bleiben steril, und gleichzeitig wird das Risiko von Verbrennungen verhindert.

      Technische Daten

      • Technische Daten

        Sterilisationszeit
        2 Minuten bei 1200 – 1850 W, 4 Minuten bei 850 – 1100 W, 6 Minuten bei 500 – 800 W
        Wasserkapazität
        200 ml

      • Gewicht und Abmessungen

        Abmessungen
        166 (H), 280 (B), 280 (L)  mm
        Gewicht
        740  g

      • Ursprungsland

        Hergestellt in
        Polen

      • Lieferumfang

        Mikrowellen-Dampfsterilisator
        1  Stck.
        Zange
        1  Stck.

      • Verpackungsspezifikationen

        Verpackung aus Papier**
        Ja

      • Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Die Testresultate werden von einem unabhängigen Testlabor vorgelegt.
      • * Während der Übergangszeit kann es sein, dass Sie entweder die alte oder die neue Verpackung aus Papier erhalten.
