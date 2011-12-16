Suchbegriffe
SCF281/03
Überall ganz einfach sterilisieren
Sterilisieren Sie Babyfläschchen und Zubehör auch unterwegs schnell und einfach. Das tragbare Gerät ist leicht genug zum Mitnehmen und groß genug für vier Flaschen und Zubehör.Alle Vorteile ansehen
Mikrowellen-Sterilisator
Gesamtzeit
Der Mikrowellen-Dampfsterilisator kann verwendet werden, um Babyflaschen und andere Produkte in nur 2 Minuten zu sterilisieren und 99,9% an Keimen und Bakterien zu beseitigen. Die genaue Zyklusdauer hängt natürlich von der Wattleistung Ihrer Mikrowelle ab. 2 Minuten bei 1200 - 1850 W, 4 Min. bei 850 - 1100 W, 6 Min. bei 500 - 800 W.
Der Mikrowellen-Dampfsterilisator tötet nachweislich 99,9% der Keime und Bakterien ab.*
Der Inhalt bleibt bei ungeöffnetem Deckel bis zu 24 Stunden lang steril.
Der Sterilisator sterilisiert breit- und schmalhalsige Standardflaschen. Bis zu 4 Flaschen von Philips Avent können gleichzeitig sterilisiert werden.
Der Mikrowellen-Dampfsterilisator ist leicht und kompakt und kann dadurch ganz einfach überallhin mitgenommen werden, ob in den Urlaub, auf Besuche bei Verwandten usw. Jetzt sind Ihre sterilisierten Babyflaschen und anderen Produkte immer in Reichweite.
Der Mikrowellen-Dampfsterilisator wurde so entwickelt, dass er in nahezu alle auf dem Markt erhältlichen Mikrowellen passt und Babyflaschen und andere Produkte immer steril hält, egal wo Sie gerade sind.
Mit dem Sterilisator können Milchpumpen, Schnuller, Besteck und andere Produkte und Babyflaschen sterilisiert werden.
Der Mikrowellen-Dampfsterilisator verfügt über Sicherheitsclips mit Hitzeschutz, um den Deckel sicher zu befestigen. Dies sorgt dafür, dass Sie den Sterilisator sicher aus der Mikrowelle nehmen können. Babyflaschen und andere Produkte bleiben steril, und gleichzeitig wird das Risiko von Verbrennungen verhindert.
