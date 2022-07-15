Suchbegriffe
SCF355/09
Schnelles und gleichmäßiges Aufwärmen
Wärmen Sie die Milch oder die Nahrung für Ihr Baby in 3 Minuten schonend für seine nächste Mahlzeit auf. Das Gerät wärmt die Mahlzeit langsam und kontinuierlich auf, um einzelne sehr heiße Bereiche zu vermeiden. Auch die einfach zu bedienende praktische Auftaufunktion kann zum Erwärmen von Babynahrung verwendet werden.Alle Vorteile ansehen
Schneller Flaschenwärmer
Gesamtzeit
Drehen Sie einfach den Knopf, um den Flaschenwärmer einzuschalten, und wählen Sie die Aufwärmeinstellung. Der Flaschenwärmer wird mit einer nützlichen Referenztabelle geliefert, sodass Sie ganz einfach herausfinden können, wie lange das Aufwärmen dauert.
Das Gerät ist aus lediglich einem Stück gefertigt. Demnach ist die Reinigung einfach, und Sie können mehr Zeit mit Ihrem Baby genießen.
Der Flaschenwärmer verfügt über eine praktische Auftaufunktion. Sicherer als Auftauen in der Mikrowelle und komfortabler als die Verwendung von Wasser. Wählen Sie einfach diese Funktion zum Auftauen gefrorener Milch oder Babynahrung aus.
Der Flaschenwärmer ist vollständig kompatibel mit allen Philips Avent Flaschen und Behältern*. Verwenden Sie ihn zum praktischen Erwärmen von Flaschen und Behältern mit Babynahrung.
Der Flaschenwärmer erwärmt schnell und gleichmäßig. Durch die kontinuierliche Zirkulation der Milch beim Erwärmen werden heiße Stellen verhindert.
Der Flaschenwärmer erwärmt 150 ml Milch in nur 3 Minuten*.
Genau wie Babyflaschen können Sie auch Babynahrung im Flaschenwärmer schonend und gleichmäßig erwärmen.
Milch oder Babynahrung wird ganz langsam erwärmt und dann bei der richtigen Temperatur warmgehalten. So ist sie fertig, sobald Sie sie benötigen.
