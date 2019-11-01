Suchbegriffe
Einkaufswagen
Zurzeit befinden sich keine Artikel in Ihrem Einkaufswagen.
SCF358/10
Intelligentes und einfaches Aufwärmen
Bereiten Sie innerhalb von drei Minuten* erwärmte Mahlzeiten mit einem Fläschchenwärmer zu, der die Temperatur für Sie regelt. Der intelligente Temperatursensor passt das Erwärmungsprofil für schnelles und gleichmäßiges Erwärmen automatisch an.Alle Vorteile ansehen
Wenn Sie Anspruch auf Umsatzsteuerermäßigungen für medizinische Geräte haben, können Sie diese auf diesem Produkt geltend machen. Der Umsatzsteuerbetrag wird vom oben angegebenen Preis abgezogen. Weitere Informationen finden Sie in Ihrem Warenkorb.
Geschenkeset für Fläschchenwärmer
Gesamtzeit
recurring payment
Stelle die Milchmenge ein, drücke die Starttaste, und lasse den Smart Temperature Control Sensor den Rest für dich übernehmen. Die Funktion erkennt die Anfangstemperatur der Milch und erwärmt sie schnell auf die richtige Temperatur, die anschließend bis zu 60 Minuten lang gehalten wird.
Erwärmen Sie Milch wie Pflegepersonal in Krankenhäusern mit einem Warmwasserbad. Im Vergleich zu anderen Methoden erhält es Milchproteine besser, die für den Aufbau des Immunsystems eines Babys unerlässlich sind. Unsere Technologie fördert sanft und schnell die gesunde Entwicklung Ihres Babys bei jeder Mahlzeit.
Unser Flaschenwärmer hält Milch für max. 60 Minuten warm, falls du in der Fütterungszeit mehr Flexibilität benötigst. Anschließend schaltet er sich automatisch ab, damit du dir keine Sorgen machen musst.
Möchtest du zusätzliche Mahlzeiten im Gefrierschrank aufbewahren? Der Flaschenwärmer taut Milch und Babynahrung in ihren Behältern schnell auf.
Wenn dein Nachwuchs für die Umstellung auf feste Nahrung bereit ist, taut der Flaschenwärmer auch Behälter mit Babynahrung auf.
Das Gerät ist aus lediglich einem Stück gefertigt. Demnach ist die Reinigung einfach, und du kannst mehr Zeit mit deinem Baby genießen.
Entwickelt für die Philips Avent Lieblingsflaschen deines Babys und die Flaschen und Babynahrungsgläschen führender Marken.
Der Natural Response Sauger arbeitet mit dem natürlichen Saugrhythmus Ihres Babys**: Der Sauger hat eine einzigartige Öffnung, die Milch nur dann freigibt, wenn das Baby aktiv trinkt. Das AirFree Ventil bietet zusätzlichen Schutz vor Koliken, Blähungen und Reflux, da es verhindert, dass Luft beim aufrechten Füttern in den Bauch Ihres Kindes gelangt.
Produktmaterial
Technische Daten
Gewicht und Abmessungen
Ursprungsland
Lieferumfang
Entwicklungsstufen
Verpackungsspezifikationen
Unsere Seite wird am besten mit der neuesten Version von Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox angezeigt.