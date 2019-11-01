Suchbegriffe

    • Intelligentes und einfaches Aufwärmen Intelligentes und einfaches Aufwärmen Intelligentes und einfaches Aufwärmen

      Philips Avent Premium Geschenkeset für Fläschchenwärmer

      SCF358/10

      Intelligentes und einfaches Aufwärmen

      Bereiten Sie innerhalb von drei Minuten* erwärmte Mahlzeiten mit einem Fläschchenwärmer zu, der die Temperatur für Sie regelt. Der intelligente Temperatursensor passt das Erwärmungsprofil für schnelles und gleichmäßiges Erwärmen automatisch an.

      Intelligentes und einfaches Aufwärmen

      Kein Rätselraten mehr während der Zubereitung

      • Wärmt gleichmäßig, keine heißen Stellen
      • Schneller Erwärm- und Auftaumodus
      • Geeignet für Milch und Babynahrung
      Die intelligente Temperaturregelung wählt den idealen Erwärmmodus

      Die intelligente Temperaturregelung wählt den idealen Erwärmmodus

      Stelle die Milchmenge ein, drücke die Starttaste, und lasse den Smart Temperature Control Sensor den Rest für dich übernehmen. Die Funktion erkennt die Anfangstemperatur der Milch und erwärmt sie schnell auf die richtige Temperatur, die anschließend bis zu 60 Minuten lang gehalten wird.

      Mit Warmwasserbad mit Krankenhaus-Standard

      Mit Warmwasserbad mit Krankenhaus-Standard

      Erwärmen Sie Milch wie Pflegepersonal in Krankenhäusern mit einem Warmwasserbad. Im Vergleich zu anderen Methoden erhält es Milchproteine besser, die für den Aufbau des Immunsystems eines Babys unerlässlich sind. Unsere Technologie fördert sanft und schnell die gesunde Entwicklung Ihres Babys bei jeder Mahlzeit.

      Hält Milch max. 60 min warm und schaltet sich automatisch ab

      Hält Milch max. 60 min warm und schaltet sich automatisch ab

      Unser Flaschenwärmer hält Milch für max. 60 Minuten warm, falls du in der Fütterungszeit mehr Flexibilität benötigst. Anschließend schaltet er sich automatisch ab, damit du dir keine Sorgen machen musst.

      Auftaufunktion für Behälter mit gefrorener Milch und Babynahrung

      Auftaufunktion für Behälter mit gefrorener Milch und Babynahrung

      Möchtest du zusätzliche Mahlzeiten im Gefrierschrank aufbewahren? Der Flaschenwärmer taut Milch und Babynahrung in ihren Behältern schnell auf.

      Wärmt Behälter mit Babynahrung und Milch auf

      Wärmt Behälter mit Babynahrung und Milch auf

      Wenn dein Nachwuchs für die Umstellung auf feste Nahrung bereit ist, taut der Flaschenwärmer auch Behälter mit Babynahrung auf.

      Leichte Reinigung

      Leichte Reinigung

      Das Gerät ist aus lediglich einem Stück gefertigt. Demnach ist die Reinigung einfach, und du kannst mehr Zeit mit deinem Baby genießen.

      Kompatibel mit Flaschen und Babynahrungsgläschen der meisten führenden Marken

      Kompatibel mit Flaschen und Babynahrungsgläschen der meisten führenden Marken

      Entwickelt für die Philips Avent Lieblingsflaschen deines Babys und die Flaschen und Babynahrungsgläschen führender Marken.

      Natural Response Fläschchen mit AirFree Ventil

      Natural Response Fläschchen mit AirFree Ventil

      Der Natural Response Sauger arbeitet mit dem natürlichen Saugrhythmus Ihres Babys**: Der Sauger hat eine einzigartige Öffnung, die Milch nur dann freigibt, wenn das Baby aktiv trinkt. Das AirFree Ventil bietet zusätzlichen Schutz vor Koliken, Blähungen und Reflux, da es verhindert, dass Luft beim aufrechten Füttern in den Bauch Ihres Kindes gelangt.

      Technische Daten

      • Produktmaterial

        Flaschenwärmer
        • PP
        • ABS
        Babyflasche
        PP
        Sauger
        Silikon

      • Technische Daten

        Stromverbrauch
        400  W
        Stromverbrauch (Standby-Modus)
        <0,3 W (Zeitraum erreicht automatischen Standby-Modus: <1 min)
        Stromspannung
        220 bis 240 V ~ 50 bis 60 Hz

      • Gewicht und Abmessungen

        Geräteabmessungen (B x H x T)
        133 x 160 x 148  mm
        Abmessungen der Einzelhandelspackung (B x H x T)
        240 x 185 x 148  mm

      • Ursprungsland

        Flaschenwärmer
        Hergest. in China
        Babyflasche
        Hergestellt in Indonesien

      • Lieferumfang

        260-ml-Babyflasche
        1 Stck.
        AirFree™ Ventil
        1 Stck.
        Sauger mit mittlerer Durchflussrate
        1 Stck.

      • Entwicklungsstufen

        Babyflasche
        3 bis 6 Monate

      • Verpackungsspezifikationen

        Verpackung aus Papier*
        Ja

