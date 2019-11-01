Mit Warmwasserbad mit Krankenhaus-Standard

Erwärmen Sie Milch wie Pflegepersonal in Krankenhäusern mit einem Warmwasserbad. Im Vergleich zu anderen Methoden erhält es Milchproteine besser, die für den Aufbau des Immunsystems eines Babys unerlässlich sind. Unsere Technologie fördert sanft und schnell die gesunde Entwicklung Ihres Babys bei jeder Mahlzeit.