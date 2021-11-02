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  • Inspiriert von Babys, effektiv für Mamas
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Eingestellt

Philips AventElektrische Milchpumpe Premium

SCF396/11

4.7
| (264) Bewertungen | 96% empfehlen dieses Produkt.
Inspiriert von Babys, effektiv für Mamas
Mit der elektronischen Milchpumpe von Philips Avent wird das Abpumpen ganz einfach. Die effektive Kombination aus Saugen und Stimulation ist von der natürlichen Trinkbewegung von Babys inspiriert. Das weiche Kissen passt sich sanft an die Größe und Form der Brustwarze an. Weitere Informationen findest du unten.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Natural Motion-Technologie für einen schnelleren Milchfluss*

Inspiriert von Babys, effektiv für Mamas

  • Einzeln

  • Premium

  • wiederaufladbarer Akku

  • Timer-Anzeige

Natural Motion-Technologie für einen schnellen Milchfluss*

Natural Motion-Technologie für einen schnellen Milchfluss*

Pumpe mehr Milch in kürzerer Zeit ab* mit einem Silikonkissen, das wie ein Baby die Brust stimuliert, um die Milch abzupumpen. Es geht nahtlos vom Stimulations- zum Abpumpmodus über und stimuliert die Brustwarze genau richtig für einen optimalen Milchfluss. Basierend auf Ergebnissen des Milcheinschusses (Zeit bis zum Milchspendereflex (Milk Ejection Reflex, MER)).*

Weiches und flexibles Silikonkissen in einer Größe, die allen passt

Weiches und flexibles Silikonkissen in einer Größe, die allen passt

Eine Größe, passend für alle – da sich die Form und die Größe der Brust während der gesamten Stillzeit verändert, passt sich das Silikonkissen sanft und flexibel an deine Brustwarze an. Für 99,98% aller Brustwarzengrößen* (bis zu 30 mm).

Es ist wichtig, den passenden Sauger zu wählen

Es ist wichtig, den passenden Sauger zu wählen

Wenn Ihr Neugeborenes während der Fütterungen dauerhaft nicht ausreichend Milch einnimmt oder Schwierigkeiten dabei hat, wechseln Sie zu einem Sauger mit einer höheren Durchflussrate. Wenn anhaltende Probleme beim Füttern auftreten, wenden Sie sich an eine medizinische Fachkraft.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.7

von 5

264

Bewertungen

96%

empfehlen dieses Produkt.

02/11/2021

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Ganz praktisch für unterwegs!

Ich habe den Produkt als Produkttester gratis erhalten. Das Abpumpen ist einfach und sehr komfortabel. Die Pumpe ist sehr leise. Fazit: sehr gute Qualität, leichtes Handling und tolle Funktionalität!

Vorteile

sehr gute Qualität, leichtes Handling und tolle Funktionalität!

Diese Bewertung wurde für SCF396/11 Elektrische Milchpumpe Premium verfasst

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26/10/2021

Deutschland

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Leicht und verständlich

Ich habe bereits Erfahrung mit einer elektrischen Milchpumpe gehabt, fand sie aber eher unangenehm und laut. Diese Milchpumpe hat mich aber sofort überzeugt, schon die Anleitung und Handhabung waren sehr klar und gut erklärt, ich konnte quasi sofort loslegen. Die geringe Lautstärke fällt sofort sehr angenehm auf! Auch die Kompakte Größe ist überzeugend, die Pumpe findet so gut wie in jeder Wickeltasche Platz. Der Abpumpvorgang ist sehr angenehm, völlig schmerzfrei zumal die erste Phase die Milchbildung erst anregt bevor es dann zum eigentlichen Pumpen kommt. Ein weiterer großer Pluspunkt ist, dass die Sachen für die Spülmaschine geeignet sind, so bekommt man sie gut sauber. Ich bin sehr zufrieden und werde die Pumpe sehr gern weiter empfehlen!

Vorteile

Bietet nur Vorteile

Nachteile

keine gefunden

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF396/11 Elektrische Milchpumpe Premium verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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25/10/2021

Deutschland

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Verifizierter Käufer

Meine absolute Rettung!

Ich hatte leider das erste halbe Jahr nach der Geburt immer mit zu viel Muttermilch zu kämpfen. Manchmal konnte ich nicht einmal mit ausstreichen Linderung verschaffen, da alles schon sehr hart war. Dann wurde mir eine Milchpumpe auf Rezept verschrieben um meine Schmerzen zu lindern, (angeblich der Mercedes unter den Milchpumpen) jedoch machte diese es nur noch viel schlimmer. Dadurch sind meine Warzen furchtbar wund geworden und ich hatte teilweise sogar blaue Flecken an den Warzen (trotz niedrigster Einstellung!). Nach viel Informieren über elektrische Milchpumpen, habe ich mir diese gekauft und ich bereue nichts! Das abpumpen kommt den trinken eines Babys sehr nah und man bekommt damit sogar die ganzen Verhärtungen abgepumpt. Dank der Pumpe konnte ich meine Muttermilchmenge endlich regulieren und kann nun endlich ohne schmerzen stillen. Danke für diese wunderbare Milchpumpe!!!

Vorteile

Kommt dem Stillen eines Babys sehr nahe

Nachteile

Leider werden diese Pumpen in der Apotheke nicht auch auf Rezept ausgeliehen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF396/11 Elektrische Milchpumpe Premium verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. Basierend auf Ergebnissen des Milcheinschusses (Zeit bis zum Milchspendereflex (Milk Ejection Reflex, MER)) aus der klinischen Studie mit 20 Teilnehmern (Niederlande, 2019) im Vergleich zu den MER-Ergebnissen für andere vorangegangenen Pumptechnologien von Philips aus der Machbarkeitsstudie mit 9 Teilnehmern (Niederlande, 2018)

  2. 1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 2019, (109 Teilnehmer, Israel); (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.

  3. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993, (20 Teilnehmer europäischer Abstammung, USA); (3)Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 Teilnehmer, Australien).

  4. Basierend auf Umfrageergebnissen für 1.000 Kissen aus der klinischen Studie mit 20 Teilnehmern (Niederlande, 2019)

  5. BPA-freie Milchpumpe: Nur zusammen mit der Flasche und anderen Teilen, die in Kontakt mit Muttermilch kommen. Gemäß EU-Verordnung 10/2011