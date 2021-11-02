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Pumpe mehr Milch in kürzerer Zeit ab* mit einem Silikonkissen, das wie ein Baby die Brust stimuliert, um die Milch abzupumpen. Es geht nahtlos vom Stimulations- zum Abpumpmodus über und stimuliert die Brustwarze genau richtig für einen optimalen Milchfluss. Basierend auf Ergebnissen des Milcheinschusses (Zeit bis zum Milchspendereflex (Milk Ejection Reflex, MER)).*
Eine Größe, passend für alle – da sich die Form und die Größe der Brust während der gesamten Stillzeit verändert, passt sich das Silikonkissen sanft und flexibel an deine Brustwarze an. Für 99,98% aller Brustwarzengrößen* (bis zu 30 mm).
Wenn Ihr Neugeborenes während der Fütterungen dauerhaft nicht ausreichend Milch einnimmt oder Schwierigkeiten dabei hat, wechseln Sie zu einem Sauger mit einer höheren Durchflussrate. Wenn anhaltende Probleme beim Füttern auftreten, wenden Sie sich an eine medizinische Fachkraft.
4.7
von 5
264
Bewertungen
96%
empfehlen dieses Produkt.
LiiiLi
02/11/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Ganz praktisch für unterwegs!
Ich habe den Produkt als Produkttester gratis erhalten. Das Abpumpen ist einfach und sehr komfortabel. Die Pumpe ist sehr leise. Fazit: sehr gute Qualität, leichtes Handling und tolle Funktionalität!
Vorteile
sehr gute Qualität, leichtes Handling und tolle Funktionalität!
Diese Bewertung wurde für SCF396/11 Elektrische Milchpumpe Premium verfasst
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Chaosliese
26/10/2021
Deutschland
Leicht und verständlich
Ich habe bereits Erfahrung mit einer elektrischen Milchpumpe gehabt, fand sie aber eher unangenehm und laut. Diese Milchpumpe hat mich aber sofort überzeugt, schon die Anleitung und Handhabung waren sehr klar und gut erklärt, ich konnte quasi sofort loslegen. Die geringe Lautstärke fällt sofort sehr angenehm auf! Auch die Kompakte Größe ist überzeugend, die Pumpe findet so gut wie in jeder Wickeltasche Platz. Der Abpumpvorgang ist sehr angenehm, völlig schmerzfrei zumal die erste Phase die Milchbildung erst anregt bevor es dann zum eigentlichen Pumpen kommt. Ein weiterer großer Pluspunkt ist, dass die Sachen für die Spülmaschine geeignet sind, so bekommt man sie gut sauber. Ich bin sehr zufrieden und werde die Pumpe sehr gern weiter empfehlen!
Vorteile
Bietet nur Vorteile
Nachteile
keine gefunden
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF396/11 Elektrische Milchpumpe Premium verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Mami2021
25/10/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Meine absolute Rettung!
Ich hatte leider das erste halbe Jahr nach der Geburt immer mit zu viel Muttermilch zu kämpfen. Manchmal konnte ich nicht einmal mit ausstreichen Linderung verschaffen, da alles schon sehr hart war. Dann wurde mir eine Milchpumpe auf Rezept verschrieben um meine Schmerzen zu lindern, (angeblich der Mercedes unter den Milchpumpen) jedoch machte diese es nur noch viel schlimmer. Dadurch sind meine Warzen furchtbar wund geworden und ich hatte teilweise sogar blaue Flecken an den Warzen (trotz niedrigster Einstellung!). Nach viel Informieren über elektrische Milchpumpen, habe ich mir diese gekauft und ich bereue nichts! Das abpumpen kommt den trinken eines Babys sehr nah und man bekommt damit sogar die ganzen Verhärtungen abgepumpt. Dank der Pumpe konnte ich meine Muttermilchmenge endlich regulieren und kann nun endlich ohne schmerzen stillen. Danke für diese wunderbare Milchpumpe!!!
Vorteile
Kommt dem Stillen eines Babys sehr nahe
Nachteile
Leider werden diese Pumpen in der Apotheke nicht auch auf Rezept ausgeliehen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF396/11 Elektrische Milchpumpe Premium verfasst
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
Basierend auf Ergebnissen des Milcheinschusses (Zeit bis zum Milchspendereflex (Milk Ejection Reflex, MER)) aus der klinischen Studie mit 20 Teilnehmern (Niederlande, 2019) im Vergleich zu den MER-Ergebnissen für andere vorangegangenen Pumptechnologien von Philips aus der Machbarkeitsstudie mit 9 Teilnehmern (Niederlande, 2018)
1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 2019, (109 Teilnehmer, Israel); (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.
Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993, (20 Teilnehmer europäischer Abstammung, USA); (3)Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 Teilnehmer, Australien).
Basierend auf Umfrageergebnissen für 1.000 Kissen aus der klinischen Studie mit 20 Teilnehmern (Niederlande, 2019)
BPA-freie Milchpumpe: Nur zusammen mit der Flasche und anderen Teilen, die in Kontakt mit Muttermilch kommen. Gemäß EU-Verordnung 10/2011