Im Rahmen eines kostenlosen Produkttests durfte ich die elektrische Milchpumpe testen. Philips hat keinen Einfluss auf meine Bewertung. Die Milchpumpe und ihre Einzelteile sind ordentlich und sicher verpackt. Als kleiner Bonus liegen zum Testen die Einmal-Stilleinlagen bei. Eine Anleitung, die leicht verständlich und bebildert ist, liegt bei. Die Einzelteile sind leicht zu reinigen und das zusammensetzen gestaltet sich auch selbsterklärend und einfach. Die Pumpe ist sehr gut und qualitativ hochwertig verarbeitet! Das Silikonkissen ist sehr angenehm und passt auch gut auf die Brust! Man kann die Saugkraft sehr individuell einstellen, was wirklich sehr angenehm ist. Die Einstellung kann man jederzeit anpassen. Die Pumpe merkt sich die letzte Einstellung aber auch, so dass man nicht jedes Mal sich alles wieder neu einrichten muss. Das Gerät ist angenehm leise und im Gegensatz zu der Handmilchpumpe, die wir bisher benutzt haben, einfach in der Handhabung. Man spart sich halt das manuelle pumpen und durch den Akku geht es auch immer und überall! Dadurch, dass die Pumpe auch sehr kompakt ist, kann man sie einfach in den Wickelrucksack packen und immer und überall benutzen. Der Akku hält mehrere, auch längere, Sessions und ist auch schnell wieder aufgeladen. Ich bin ganz erstaunt, dass der Akku so lang hält. Ist der Akku aber doch mal leer, kann man die Pumpe auch während des Ladens benutzen. Laut Anleitung kann man, bei Bedarf, den Akku auch austauschen. Das empfinde ich als großen Pluspunkt, da heutzutage die meisten Akkus bei elektrischen Geräten fest verbaut sind. Ich kann die elektrische Milchpumpe nur empfehlen! Sie ist sehr angenehm, individuell einstellbar, leicht in der Nutzung und Reinigung. Für unterwegs und zuhause einfach perfekt. Verglichen mit einer Handmilchpumpe ist diese Milchpumpe absolute Luxus. Ein wirklich tolles Produkt. Tatsächlich kann ich sogar mehr Milch abpumpen als mit der Handmilchpumpe.