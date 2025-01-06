Später bezahlen mit Klarna
10 € für Newsletter Anmeldung
Kostenloser Versand ab 40€
30 Tage Rückgaberecht
2 Jahre Garantie
Ein gesunder Lebensstil beginnt hier. Melden Sie sich an und sichern Sie sich exklusive Angebote.
Milchpumpen und Brustpflege
Alle Serien
Philips Avent Elektrische Milchpumpe Premium
Eingestellt
Support
SCF396/11
Zum Shop
Anmelden oder Konto erstellen
Sie haben sofort Zugriff auf Handbücher, individuellen Support und mehr. Es geht schnell und einfach.
Data Act Document
UK-Konformitätserklärung - English (US)
Alle (15)
Produktverwendung und Ergebnisse (1)
Leistung/Laden/Akkulebensdauer (1)
Milch (2)
Teile und Zubehör (1)
Reinigung und Wartung (1)
Können verfärbte Philips Avent Produktteile bedenkenlos verwendet werden?
Kann ich die Philips Avent Milchpumpe für Avent Produkte verwenden?
Welcher Natural Response-Sauger eignet sich für mein Baby am besten?
Gibt es mehrere Kissengrößen?
Kann ich meine Philips Avent Premium-Milchpumpe kabellos verwenden?
Brusthütchen
AventFlaschendeckel
AventMembran für elektrische Milchpumpe
Stilleinlagen
AventSilikonschlauch
AventSilikonaufsatz
AventMilchpumpe, Deckel für Trichter
AventNetzadapter
AventMassagekissen für Milchpumpe
AventPumpenkörper für Milchpumpe
AventMilchpumpenventil
2-in-1-Thermopad
Niplette™
Meine Milchpumpe hat ein Problem mit dem Akku, dem Aufladevorgang oder der Stromversorgung
Prüfen Sie die Bedingungen Ihrer Garantie und beginnen Sie mit dem Austausch oder der Reparatur des Produkts
Einen Produktaustausch initiieren
Beantragen Sie ein Ersatzprodukt unter Garantie von Philips
Garantie
Unsere Produktgarantierichtlinien
Kontaktaufnahme zu Philips
Wir helfen Ihnen gerne weiter