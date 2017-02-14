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  • Einfacher Übergang von der Flasche zum Becher
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Eingestellt

Philips AventBecher für Kleinkinder

SCF602/01

5
| (1) Bewertung | 100% empfehlen dieses Produkt.
Einfacher Übergang von der Flasche zum Becher
Der BPA-freie Philips Avent Schnabelbecher ist erstaunlich tropfsicher, ob beim Schütteln, in die Luft werfen oder wenn er hingelegt wird – dabei ist das Trinken daraus ganz einfach. Die Trinkschnäbel mit Ventilen passen außerdem auch auf die Flaschen, sodass diese ebenfalls tropfsicher sind.
Alle Vorteile anzeigen

Leicht tropffrei trinken

Einfacher Übergang von der Flasche zum Becher

  • 260 ml

  • Trinkschnabel (12m+)

Aufsetzbarer Deckel hält Trinkschnabel sauber

Aufsetzbarer Deckel hält Trinkschnabel sauber

Der aufsetzbare Deckel hält den Trinkschnabel unterwegs sauber und garantiert einen auslaufsicheren Transport.

Tropffreier Trinkschnabel mit patentiertem Ventil

Tropffreier Trinkschnabel mit patentiertem Ventil

Das patentierte Ventil kontrolliert den Getränkefluss und verhindert ein Auslaufen, selbst wenn die Flasche auf dem Kopf steht oder auf der Seite liegt.

Harter Trinkschnabel ab 12 Monate

Harter Trinkschnabel ab 12 Monate

Beißfester Trinkschnabel, mit dem Ihr Kind sicher aus dem Becher trinken kann; ideal für zahnende Babys

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

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5.0

von 5

1

Bewertung

100%

empfehlen dieses Produkt.

4
3
2
1

14/02/2017

Suomi

Suomi

paras nokkamuki

Täydet pisteet tälle. Suosikki muki äidille (ei sotke) ja lapselle (helppo juoda ja pitää kiinni kahvoilla tai ilman).

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF602/01 Pikkulasten mukit verfasst

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Diese Bewertung wurde für SCF602/01 Pikkulasten mukit verfasst

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