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  • Die Flasche nach dem Vorbild der Natur
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Eingestellt

Philips AventNatural-Babyflasche

SCF627/25

4.4
| (242) Bewertungen | 89% empfehlen dieses Produkt.

Erhältlich in

Krabbe
Krabbe
Nilpferd
Nilpferd
Tiger
Tiger
Wal
Wal
Die Flasche nach dem Vorbild der Natur
Unsere neue Flasche gestaltet die Flaschenernährung für Ihr Baby und Sie natürlicher. Der Sauger im innovativen Blütendesign für ein naturnahes Trinkverhalten Ihres Babys erleichtert die Kombination aus Stillen und Flaschenernährung.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Einfach mit Stillen kombinierbar

Die Flasche nach dem Vorbild der Natur

  • 1 Flasche

  • 260 ml

  • Sauger mit langsamem Nahrungsfluss

  • Natürliche Saugerform

Naturnahes Trinken am breiten, brustähnlich geformten Sauger

Naturnahes Trinken am breiten, brustähnlich geformten Sauger

Der breite, brustähnlich geformte Sauger unterstützt Ihr Baby in einem naturnahen Trinkverhalten und erleichtert die Kombination von Stillen und Flaschenernährung.

Einzigartige Komfortkissen bieten einen weichen, flexiblen Sauger, ohne dass der Sauger einschlupft

Einzigartige Komfortkissen bieten einen weichen, flexiblen Sauger, ohne dass der Sauger einschlupft

Einzigartige Komfortkissen im Sauger sorgen für mehr Weichheit und Flexibilität, ohne dass der Sauger einschlupft. Ihr Baby kann ruhig und zufrieden trinken.

Besonderes Anti-colic-System mit innovativem Doppelventil

Besonderes Anti-colic-System mit innovativem Doppelventil

Das innovative Doppelventil reduziert Koliken und Unwohlsein, da die Luft in die Flasche und nicht in den Bauch Ihres Babys gelangt.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.4

von 5

242

Bewertungen

89%

empfehlen dieses Produkt.

06/01/2018

Deutschland

Deutschland

Sehr gut !

Ich habe für meine beiden Kinder diese Flaschen gekauft. Säuglinge kommen mit der Saugerform sehr gut zurecht. Auch die die Durchlaufmengen der Saugergrößen sind optimal für die jeweiligen Altersstufen. Es gab nie Probleme mit Koliken oder Ähnliches. Sie sind einfach zu reinigen und sehr robust. Sehr zu empfehlen!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF693/17 Natural-Babyflasche verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF693/17 Natural-Babyflasche verfasst

08/12/2017

Deutschland

Deutschland

Sehr zufrieden

Das Fläschchen überzeugt durch tolles Design, einfache Benutzung und die ergonomische Form. Ich bin mehr als zufrieden mit unserem Kauf.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF693/14 Babyflasche verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF693/14 Babyflasche verfasst

08/12/2017

Deutschland

Deutschland

Sehr zufrieden

Das Fläschchen überzeugt durch tolles Design, einfache Benutzung und die ergonomische Form. Ich bin mehr als zufrieden mit unserem Kauf.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF693/15 Babyflasche verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF693/15 Babyflasche verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. 0 % BPA – gemäß EU-Richtlinie 10/2011