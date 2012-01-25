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  • Für gesunde, aktive Saugbewegung
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Eingestellt

Philips Avent AirflexFlasche

SCF643/17

4.6
| (34) Bewertungen | 94% empfehlen dieses Produkt.
Für gesunde, aktive Saugbewegung
Die Philips AVENT Airflex Flasche ist mit dem einzigartigen Anti-Kolik Sauger ausgestattet, der ein gesundes, aktives Saugen fördert und den natürlichen Saugrhythmus des Babys unterstützt. Der Anti-Kolik Sauger erleichtert dem Baby die Umstellung von Stillen auf Flaschenfütterung.
Alle Vorteile anzeigen

Klinisch erwiesen: vermindert Koliken

Für gesunde, aktive Saugbewegung

  • 260 ml

  • Sauger mit langsamem Nahrungsfluss

Für die problemlose Kombination von Stillen und Flaschenernährung

Für die problemlose Kombination von Stillen und Flaschenernährung

Der breite, brustähnlich geformte Sauger unterstützt Ihr Baby in einem naturnahen Trinkverhalten und erleichtert die Kombination von Stillen und Flaschenernährung.

Integriertes Airflex Ventil

Integriertes Airflex Ventil

Die Avent Airflex Flasche arbeitet mit dem Airflex Ventil, das sich aktiv im Rhythmus von Babys natürlichem Saugen bewegt.

Klinisch erwiesen: vermindert Koliken

Klinisch erwiesen: vermindert Koliken

In einer klinischen Studie wurde bewiesen, dass mit Avent Flaschen gefütterte zwei Wochen alte Neugeborene weniger häufig unter schmerzhaften Koliken leiden als mit herkömmlichen Flaschen gefütterte Babys. (Weitere Informationen finden Sie unter www.philips.com/Avent.)

Technische Daten

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Bewertungen

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4.6

von 5

34

Bewertungen

94%

empfehlen dieses Produkt.

25/01/2012

Deutschland

Deutschland

Gute Flaschen

Die Flaschen sind echt strapazierfähig und machen einen sehr guten stabilen Eindruck. Und ich finde sie schön designt.

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Diese Bewertung wurde für SCF663/27 Classic PES baby bottle verfasst

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09/08/2013

Suisse

Suisse

top Produkt

Top, unsere Flaschen werden jetzt schon vom 2.Kind benutzt. So langsam sehen sie etwas zerkratzt aus, aber von innen sind sie noch top in Schuß. Einfach ein paar neue Sauger drauf!

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Diese Bewertung wurde für SCF663/27 Classic PES baby bottle verfasst

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02/10/2013

United Kingdom

United Kingdom

Great at reducing wind in baby

Great quality bottles, changed to these for my colicky baby and they worked! So good I am now a solid avent product user. Recommend their dummies too as they are the only ones to come with a cover, which wen out about is a lifesaver.

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Diese Bewertung wurde für Airflex SCF643/17 Classic baby bottle verfasst

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