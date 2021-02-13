Hallo Lyddi3, vielen Dank für Ihre Rezension zu unserem Trinklernbecher. Wir freuen uns erst einmal, dass Sie sich für unseren Trinklernbecher entschieden haben.Schön, dass Sie mit dem Design des Bechers zufrieden sind. Gerne möchten wir Ihnen ein paar Hinweise geben, mit denen unser Trinklernbecher Ihre Erwartungen vollends erfüllt. Für das Auslaufen des Bechers kann es mehrere Gründen geben. Die folgenden Empfehlungen helfen Ihnen, ein Auslaufen zu verhindern. Überprüfen Sie die Trinköffnung im Ventil. Die Trinköffnung muss unter normalen Bedingungen geschlossen sein. Wenn die Trinköffnung geöffnet bleibt, muss das Ventil ausgetauscht werden. Sehen Sie bitte nach, ob alle Teile korrekt zusammengesetzt sind. Es ist wichtig, dass das Ventil und der Trinkschnabel richtig an den Schraubring angebracht sind. Das Ventil muss auf den Trinkschnabel gedrückt werden. Auch nach Anbringen des Trinkschnabels an den Ring sollte dieser eben mit der Oberseite des Schraubrings abschließen. Öffnen Sie nach Anbringung den Schraubring ein wenig, nur ungefähr einen Zentimeter. Verschließen Sie den Becher dann erneut. Vergewissern Sie sich, dass der Becher nicht zu fest geschlossen ist. Dies dient dazu, das Ventil richtig am Ring anzubringen. Die Becher sind nicht für heiße, kohlensäurehaltige Getränke oder Getränke mit viel Fruchtfleisch geeignet. Verwenden Sie Becher mit Trinkschnabel außerdem nie zum Anrühren von Milchpulver, da dabei das Ventil verstopfen und Flüssigkeit auslaufen könnte. Falls diese Tispps nicht weitergeholfen haben oder Sie weitere Fragen oder Anmerkungen haben, schreiben Sie uns gerne eine Nachricht an [email protected]. Bitte geben Sie dabei folgende Referenznummer an, damit wir Ihre Rezension zuordnen können: 1077301323. Wir freuen uns, wenn wir Ihnen weiterhelfen können. Liebe Grüße Ihr Philips Care-Team