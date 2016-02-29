Eingestellt
SCF753/00
Trinken ohne Tropfen
260 ml
ab dem 12. Monat
Harter Trinkschnabel
Kein Kleckern! Das neue zum Patent angemeldete Ventil stellt sicher, dass Flüssigkeit nur beim Trinken entweicht.
Entfernen Sie einfach das Ventil, und aus dem Schnabelbecher wird ein Becher für reguläres Trinken.
Der abgewinkelte Trinkschnabel erleichtert Kleinkindern das Trinken, da sie den Kopf nicht zu sehr nach hinten neigen müssen.
3.4
von 5
59
Bewertungen
UmmAdam
29/02/2016
Deutschland
Tolle Flasche
Meine Tochter ( 9 Monate) kann super aus dem Becher trinken und er ist absolut tropf und Auslaufsicher. hatten bereits Becher von anderen Herstellern getestet, aber leider da nur schlechte Erfahrungen gemacht.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF753/07 Becher mit Trinkschnabel verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF753/07 Becher mit Trinkschnabel verfasst
cgill82
28/11/2013
United Kingdom
Quality product and worked well
I liked this product however found that if my toddler dropped it, sometimes it leaked.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF753/00 Spout Cup verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF753/00 Spout Cup verfasst
Ali1974
11/10/2013
United Kingdom
My daughter loved using this cup!
This is a great cup that is really easy for a toddler to hold. I like the fact that it can be used with both babies and toddlers saving you money.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF753/00 Spout Cup verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF753/00 Spout Cup verfasst
Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.