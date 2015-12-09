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  • Trinken ohne Tropfen
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Eingestellt

Philips AventBecher mit Trinkschnabel

SCF755/00

2.3
| (41) Bewertungen
Trinken ohne Tropfen
Der neue BPA-freie Philips Avent Schnabelbecher ist mit einem zum Patent angemeldeten Ventil ausgestattet, das ein Auslaufen verhindert. Der beißfeste Trinkschnabel und die Griffe ermöglichen Ihrem Kind ein einfaches Trinken. Einfach für Ihr Kind, praktisch für Sie.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Einfacher Übergang von der Flasche zum Becher

Trinken ohne Tropfen

  • Trinken ohne Tropfen

  • 340 ml

  • Ab dem 18. Monat

Dicht! Von Müttern bestätigt

Kein Kleckern! Das neue zum Patent angemeldete Ventil stellt sicher, dass Flüssigkeit nur beim Trinken entweicht.

Einfache Umwandlung in einen Becher für reguläres Trinken

Entfernen Sie einfach das Ventil, und aus dem Schnabelbecher wird ein Becher für reguläres Trinken.

Weniger Neigen des Kopfes dank abgewinkeltem Trinkschnabel

Weniger Neigen des Kopfes dank abgewinkeltem Trinkschnabel

Der abgewinkelte Trinkschnabel erleichtert Kleinkindern das Trinken, da sie den Kopf nicht zu sehr nach hinten neigen müssen.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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2.3

von 5

41

Bewertungen

09/12/2015

Deutschland

Deutschland

Endlich ein Becher der NICHT tropft

Wir sind schon lange auf der Suche nach einem Becher der nicht tropft für nachts. Mein Sohn ist schon fast 3 und trinkt schon lange aus dem Glas aber nachts ist man doch etwas schlaftrunken und ein nasses Bett ist nicht so wirklich toll. Wir hatten etliche Becher verschiedenster Firmen und obwohl wir den Strohhalm Becher hatten und auch die Flaschen hab ich fast 3 Jahre gebraucht um den Becher auszuprobieren. Erst war das mit dem Ventil etwas fummelig aber jetzt muss ich sagen der Becher ist super, tropft nicht und lässt sich nicht zerkauen. Prima!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF755/05 Becher mit Trinkschnabel verfasst

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05/02/2015

Deutschland

Deutschland

tropft nicht

Es tropft tatsächlich gar nicht. Das Ventil mache ich immer direkt nach der Reinigung rein und so ist noch nie was ausgelaufen. Sollte mein kleiner wieder einmal auf die Idee kommen, den Trinkbecher im hohen Bogen auf den Boden zu werfen finde ich dann doch 2-3 tropfen :-) ein wirklich tolles Produkt aus dem mein kleiner ohne Probleme sofort und gerne getrunken hat.

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Diese Bewertung wurde für SCF755/05 Becher mit Trinkschnabel verfasst

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05/01/2023

Portugal

Portugal

Copo é excelente

Usei para o meu primeiro filho e estou a usar para o segundo. O copo não derrama, a criança pode carregar para onde quiser e beber quando tiver sede. Meus filhos usam desde os 6 meses e aprenderam a usá-lo muito rápido. Vai a lava-loiça e para mim é fácil de limpar.

Vorteile

Não derrama, fácil de usar, fácil de lavar, leva para todo sítio

Nachteile

Não é fácil de encontrar para comprar

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF755/05 Copo com bico verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 