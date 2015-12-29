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  • Drehverschluss für hygienisch sauberen Trinkhalm – auch unterwegs
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Eingestellt

Philips AventStrohhalmbecher

SCF760/00

3.9
| (22) Bewertungen
Drehverschluss für hygienisch sauberen Trinkhalm – auch unterwegs
Der Philips Avent Trinkhalmbecher SCF760/00 ist die ideale Trinklösung für ältere Kleinkinder. Er ist auslaufsicher, kann mit seinem einzigartigen Drehverschluss selbstständig von Kindern verwendet werden und lässt sich zur einfachen Reinigung vollständig zerlegen.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Auslaufsicher, einfache selbstständige Verwendung für Kinder

Drehverschluss für hygienisch sauberen Trinkhalm – auch unterwegs

  • 260 ml

  • ab dem 12. Monat, mit Trinkhalm

Weicher Silikon-Trinkhalm mit integriertem auslaufsicherem Ventil

Kind kann Deckel durch Drehen einfach öffnen und schließen

Drehverschluss für hygienisch sauberen Trinkhalm

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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3.9

von 5

22

Bewertungen

29/12/2015

Deutschland

Deutschland

Der beste Becher für meine Kinder

Absolut top, kein Auslaufen, lässt sich gut reinigen, meine Kinder können ihn gut halten, sehr langlebig. Wir hatten schon etliche andere Modelle verschiedenster Hersteller, dieser ist eindeutig der beste.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF760/00 Strohhalmbecher verfasst

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Diese Bewertung wurde für SCF760/00 Strohhalmbecher verfasst

12/09/2014

Deutschland

Deutschland

schick,praktisch,hygienisch....ein toller becher

Mit den richtigen Getränken (kohlensäure frei) kein tropfen und auch für unterwegs sehr praktisch durch verschließen des Bechers. Unsre Zwillingsjungs lieben Ihre Becher, einfaches trinken ohne tropfen, robuste Becher die trotz runterfallen und auch mal rumwerfen nach über 3 monatigen täglichen Gebrauch nicht kaputt gingen - bin guter Dinge dass dies auch so bleibt. Becher tropfen nur wie oben schon geschrieben wenn man kohlensäurehaltige getränke einfüllt, saft und saftschorle funktioniert. Natürlich kann auch mal ein Tropfen auslaufen, wenn im trinkhalm etwas Flüssigkeit ist und die Becher umfallen oder auf den Kopf gestellt/gedreht werden oder wie unsre Jungs es tun, die Trinkhalme reindrücken....na dann läuft natürlich alles raus.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF760/00 Strohhalmbecher verfasst

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12/09/2014

Deutschland

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schick,praktisch,hygienisch....ein toller becher

Mit den richtigen Getränken (kohlensäure frei) kein tropfen und auch für unterwegs sehr praktisch durch verschließen des Bechers. Unsre Zwillingsjungs lieben Ihre Becher, einfaches trinken ohne tropfen, robuste Becher die trotz runterfallen und auch mal rumwerfen nach über 3 monatigen täglichen Gebrauch nicht kaputt gingen - bin guter Dinge dass dies auch so bleibt. Becher tropfen nur wie oben schon geschrieben wenn man kohlensäurehaltige getränke einfüllt, saft und saftschorle funktioniert. Natürlich kann auch mal ein Tropfen auslaufen, wenn im trinkhalm etwas Flüssigkeit ist und die Becher umfallen oder auf den Kopf gestellt/gedreht werden oder wie unsre Jungs es tun, die Trinkhalme reindrücken....na dann läuft natürlich alles raus.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 