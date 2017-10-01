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  • Hält Getränke länger auf optimaler Temperatur
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Eingestellt

Philips AventIsolierter Strohhalmbecher

SCF766/00

4.4
| (8) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.
Hält Getränke länger auf optimaler Temperatur
Dank des isolierten Avent Trinkhalmbechers SCF766/00 bleiben Getränke länger warm/kühl, sodass Ihr Kind diese lieber trinkt. Der Becher ist auslaufsicher und dank seines einzigartigen Drehverschlusses für Kleinkinder einfach zu verwenden.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Auslaufsicher, einfache selbstständige Verwendung für Kinder

Hält Getränke länger auf optimaler Temperatur

  • 260 ml

  • ab dem 12. Monat, mit Trinkhalm

Hält Getränke länger auf optimaler Temperatur

Weicher Trinkhalm mit integriertem auslaufsicherem Ventil

Einfach zu betätigen – Einfache Abgabe der Flüssigkeit beim Trinken

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

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4.4

von 5

8

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

2
1

01/10/2017

Deutschland

Deutschland

Tolles Produkt

Wir sind mit diesem Becher sehr zufrieden, unser kleiner hat schnell gelernt damit zu trinken (innerhalb weniger versuche) der einzige Becher aus dem er trinken kann Leider bricht er sehr schnell wenn er doch mal irgendwo runterfallen sollte, schon die Kinderwagenhöhe reichte aus und Platzer an der Außenhülle zu verursachen. Dennoch eine Empfehlung Wert!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF766/00 Isolierter Strohhalmbecher verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF766/00 Isolierter Strohhalmbecher verfasst

07/02/2016

España

España

Excelente

Me encanto y a mi bebe también, lo malo es que se rompió la panita y no encuentro el recambio de la pajita.

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Diese Bewertung wurde für SCF766/00 Vasos térmicos con pajita verfasst

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30/09/2015

Italia

Italia

Verifizierter Käufer

Pratico e funzionale

Abbiamo acquistato questo prodotto per cercare di far fronte al torrido caldo che questa estate ha investito l'italia. La praticità nell'uso, la facilità nella pulizia e la funzionalità nell'utilizzo hanno reso questa tazza termica un ottima ed indispensabile alternativa ai tradizionali biberon. Nostra figlia ormai non ne fa più a meno. Consigliato vivamente.

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Diese Bewertung wurde für SCF766/00 Tazze termiche con cannuccia verfasst

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Diese Bewertung wurde für SCF766/00 Tazze termiche con cannuccia verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 