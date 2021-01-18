Wat een handige gadget! Mijn kleintje is best een hongerige baby en eten moet dan ook snel klaarstaan als hij trek heeft. Groente zoals een stukje vis, pompoen, aardappel, wortel en courgette (voor fruithapje: appel/peer en bij het mixen een banaan erbij) snij ik in blokjes, giet het nodige aantal cl (meestal glas water) in het waterreservoir en de blokjes in het stoomcabinetje en bijna klaar is kees. Ik kan in de tussentijd nog even met mijn baby spelen/afleiden tot het klaar is. En intussen hoef ik me ook geen zorgen te maken over mijn andere kleuter die door het huis en keuken heen rent. Geen gevaarlijke hete pannen, kokend water of vuur. Het duurt ongeveer 10 min om het te laten stomen. Zodra het klaar is met stomen gaat het apparaat vanzelf uit wat ik overigens een super veilig eigenschap vind! Het gestoomde water wordt opgevangen door de blender. Je krijgt er een handige spatel/lepel bij, die dien je te gebruiken om het eten uit de blender te halen en het stoomvergiet met het eten uit de blender te halen. Dat doe je door de spatel aan de bovenkant van t vergietje in de platte opening te steken en het eruit te steken aan de andere kant. Dan kun je het hete stoomcabinetje makkelijk eruit tillen. Vervolgens gooi je het gestoomde water uit de blender en de gestoomde groentes weer in de blender (van het apparaat zelf, dus geen gedoe meer met staafmixers, bekers en blenders!) en.... mixen maar! Binnen een kwartier versgemaakte babyvoeding en dat allemaal met maar 1 apparaat! Geen e-nummer potjes meer uit de winkel maar lekker huisgemaakt! En geen excuusjes meer voor de Papa's want die kunnen het nu ook!!!