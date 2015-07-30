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  • Für die kleinsten der Kleinen geeignet
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Eingestellt

AventBeißring im Tierdesign

SCF894/01

5
| (1) Bewertung | 100% empfehlen dieses Produkt.
Für die kleinsten der Kleinen geeignet
Die BPA-freien Avent Beißringe SCF894/01 mit Tiermotiven massieren das gereizte Zahnfleisch Ihres Babys, während es zahnt. Mit ihrem farbenfrohen und lustigen Design sind die Beißringe perfekt für Ihr Baby geeignet und unterstützen es beim Zahnen.
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Beißring, der beim Zahnen unterstützt

Für die kleinsten der Kleinen geeignet

  • 3. Stufe

  • Beißring für die Backenzähne

Mit warmem Wasser leicht zu reinigen

Mit warmem Wasser leicht zu reinigen

Dieser Beißring ist ergonomisch geformt und bietet abgerundete Kanten für guten Halt. Durch diese besondere Form ist er einfach zu reinigen, und Ihr Baby kann sich nicht darin verfangen. Spülen Sie den Ring einfach mit warmem Wasser ab, und schon kann er wieder verwendet werden!

Unterschiedliche Oberflächenmaterialien massieren und kühlen das Zahnfleisch, wenn die Backenzähne kommen

Unterschiedliche Oberflächenmaterialien massieren und kühlen das Zahnfleisch, wenn die Backenzähne kommen

Dieser mit Gel gefüllte Beißring kann im Kühlschrank gekühlt werden, um Ihrem Baby mit kühlender Massage beim Zahnen zu helfen. Die unterschiedlichen Materialien bieten außerdem verschiedene Druckfestigkeit für die Bedürfnisse Ihres Babys.

Philips Avent Beißringe sind vollständig frei von BPA und Weichmachern

Philips Avent Beißringe sind vollständig frei von BPA und Weichmachern

BPA-frei – gemäß EU-Richtlinie 2011/8/EU

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

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5.0

von 5

1

Bewertung

100%

empfehlen dieses Produkt.

4
3
2
1

30/07/2015

Nederland

Nederland

Mooi en leuk

Niet alleen mooi en leuk om te zien, in combinatie ook nog eens een rammelaar, super uitvinding.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF894/01 Bijtring serie Dierenvormen verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF894/01 Bijtring serie Dierenvormen verfasst

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