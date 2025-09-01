Suchbegriffe
SCY903/71
Unterstützt den individuellen Trinkrhythmus Ihres Babys
Der Natural Response Sauger gibt nur Milch aus, wenn dein Baby aktiv trinkt. So können Babys wie an der Brust in ihrem eigenen Rhythmus trinken und du kannst mühelos Stillen und Fläschchenernährung kombinieren. Den richtigen Sauger zu wählen, ist wichtig. Weitere Informationen findest du unten.Alle Vorteile ansehen
Wenn Sie Anspruch auf Umsatzsteuerermäßigungen für medizinische Geräte haben, können Sie diese auf diesem Produkt geltend machen.
Natural Response Babyflasche
Gesamtzeit
recurring payment
Das Anti-colic-Ventil reduziert Koliken und Unwohlsein, da die Luft während des Fütterns nicht in den Bauch deines Babys gelangt.
Der Natural Response Sauger unterstützt den natürlichen Saugrhythmus deines Babys und erleichtert so die Kombination von Stillen und Flaschenernährung. Die einzigartige Öffnung des Saugers gibt nur dann Milch ab, wenn dein Baby aktiv trinkt. Wenn dein Baby also zum Schlucken oder Atmen pausiert, pausiert auch der Milchfluss.
Wenn dein Neugeborenes während der Fütterungen dauerhaft nicht ausreichend Milch aufnimmt oder Schwierigkeiten hat, Milch aufzunehmen, wechsle zu einem Sauger mit einer höheren Durchflussrate. Wenn anhaltende Probleme beim Füttern auftreten, wende dich an eine medizinische Fachkraft.
Das Design des breiten, weichen und flexiblen Saugers imitiert die Form und das Gefühl der Brust, sodass dein Baby bequem trinken kann.
Jedes Baby trinkt anders und entwickelt sich in seinem eigenen Rhythmus. Deshalb haben wir eine Reihe von Saugern entwickelt, damit du den perfekten Sauger für dein Baby auswählen kannst. Alle Natural Response Sauger bestehen aus weichem Silikon.
Wir haben auf ein System umgestellt, das auf Flussgeschwindigkeit basiert. Beginne mit dem Sauger, der mit der Flasche geliefert wird. Versuche eine niedrigere Durchflussrate, wenn Milch aus dem Mund des Babys läuft oder wenn das Baby die Milch ausspuckt. Versuche eine höhere Durchflussrate, wenn dein Baby mit dem Sauger spielt, anstatt zu trinken, oder wenn es frustriert scheint. Bei dieser Erneuerung erhältst du möglicherweise beide Packungsstile.
Unser neuer, tropffreier Natural Response Sauger gibt nur dann Milch ab, wenn dein Baby aktiv trinkt und ermöglicht so einen reibungslosen Wechsel zwischen Brust und Flasche.
Kombiniere unsere Milchpumpe, Flaschen und Becher nach Belieben, und kreiere so das für dich und dein Baby optimale Produkt.
Die ergonomische Flasche ist einfach zu halten und gut zu greifen - auch für kleine Hände.
Der breite Flaschenhals ermöglicht ein einfaches Auffüllen und eine einfache Reinigung. Die Flasche besteht nur aus wenigen Teilen für ein schnelles und einfaches Zusammensetzen.
Die Philips Avent Natural Response Flaschen und Sauger werden aus BPA-freiem* Material hergestellt.
