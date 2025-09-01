Suchbegriffe

      Philips Avent Natural Response Babyflasche 260ml, mittlere Durchflussrate

      SCY903/72

      Bewertung insgesamt / 5
      • Bewertungen Bewertungen

      Unterstützt den individuellen Trinkrhythmus deines Babys

      Der Natural Response Sauger gibt nur dann Milch ab, wenn dein Baby aktiv trinkt. So kann dein Baby in seinem natürlichen Rhythmus saugen, schlucken und atmen – genau wie beim Stillen. Dadurch lassen sich Stillen und Flaschenernährung einfach kombinieren.

      Ähnliche Produkte

      Ein Sauger, der wie eine Brust funktioniert.

      • 1 Flasche
      • 260 ml
      • Saugerstufe 3
      • 3 bis 6 Monate
      Der Sauger gibt nur dann Milch ab, wenn das Baby aktiv trinkt.

      Der Sauger gibt nur dann Milch ab, wenn das Baby aktiv trinkt.

      Der Natural Response Sauger unterstützt den natürlichen Saugrhythmus deines Babys und erleichtert so die Kombination aus Stillen und Flaschenernährung. Die einzigartige Öffnung des Saugers gibt nur dann Milch ab, wenn das Baby aktiv trinkt. Wenn es also zum Schlucken oder Atmen pausiert, pausiert auch die Milch.

      Naturnahes Trinken mit einem brustähnlichen Sauger

      Naturnahes Trinken mit einem brustähnlichen Sauger

      Das Design des breiten, weichen und flexiblen Saugers imitiert die Form und das Gefühl der Brust, sodass dein Baby bequem trinken kann.

      Es ist wichtig, den passenden Sauger zu wählen

      Es ist wichtig, den passenden Sauger zu wählen

      Wenn dein Neugeborenes während der Fütterungen dauerhaft nicht ausreichend Milch einnimmt oder Schwierigkeiten dabei hat, wechsle zu einem Sauger mit einer höheren Durchflussrate. Wenn anhaltende Probleme beim Füttern auftreten, wende dich an eine medizinische Fachkraft.

      Entwickelt zur Verminderung von Koliken und Unwohlsein.

      Entwickelt zur Verminderung von Koliken und Unwohlsein.

      Das Anti-colic-Ventil reduziert Koliken und Unwohlsein, da die Luft während des Fütterns nicht in den Bauch deines Babys gelangt.

      Das tropfsichere Sauger-Design verhindert, dass die Milch verschüttet wird.

      Das tropfsichere Sauger-Design verhindert, dass die Milch verschüttet wird.

      Die Öffnung des Saugers ist so konzipiert, dass nur dann Milch abgegeben wird, wenn das Baby aktiv trinkt. Dadurch wird sowohl zuhause als auch unterwegs keine Milch verschüttet.

      So wählst du die richtige Saugerstufe für dein Baby

      So wählst du die richtige Saugerstufe für dein Baby

      Jedes Baby trinkt anders und entwickelt sich in seinem eigenen Rhythmus. Deshalb haben wir eine Reihe von Saugern entwickelt, damit du den perfekten Sauger für dein Baby auswählen kannst. Alle Natural Response Sauger bestehen aus weichem Silikon.

      Die gleichen Produkte mit neuem System

      Die gleichen Produkte mit neuem System

      Wir haben auf ein System umgestellt, das auf Flussgeschwindigkeit basiert. Beginne mit dem Sauger, der mit der Flasche geliefert wird. Versuche eine niedrigere Durchflussrate, wenn Milch aus dem Mund des Babys läuft oder wenn das Baby die Milch ausspuckt. Versuche eine höhere Durchflussrate, wenn dein Baby mit dem Sauger spielt, anstatt zu trinken, oder wenn es frustriert scheint. Bei dieser Erneuerung erhältst du möglicherweise beide Packungsstile.

      Benutzerfreundlich, leicht zu reinigen und schnell zusammenzusetzen

      Benutzerfreundlich, leicht zu reinigen und schnell zusammenzusetzen

      Der breite Flaschenhals ermöglicht ein einfaches Auffüllen und eine einfache Reinigung. Die Flasche besteht nur aus wenigen Teilen für ein schnelles und einfaches Zusammensetzen.

      Auch für kleine Hände leicht zu halten

      Auch für kleine Hände leicht zu halten

      Die ergonomische Flasche ist einfach zu halten und gut zu greifen - auch für kleine Hände.

      Kompatibel mit dem Philips Avent Sortiment

      Kompatibel mit dem Philips Avent Sortiment

      Kombiniere unsere Milchpumpe, Flaschen und Becher nach Belieben, und kreiere so das für dich und dein Baby optimale Produkt.

      Natural Response Sauger und Flaschen sind BPA-frei*.

      Natural Response Sauger und Flaschen sind BPA-frei*.

      Die Philips Avent Natural Response Flaschen und Sauger werden aus BPA-freiem* Material hergestellt.

      Lasse deinem Baby Zeit für die Umgewöhnung

      Lasse deinem Baby Zeit für die Umgewöhnung

      Unsere neuen Natural Response Babyfläschchen sind anders als Babyfläschchen mit ungehindertem Nahrungsfluss. Genau wie beim Stillen klappt es vielleicht nicht gleich beim ersten Mal perfekt. Das ist ganz natürlich.

      Technische Daten

      • Material

        Sauger
        • Silikon
        • BPA-frei*

      • Lieferumfang

        260-ml-Babyflasche
        1  Stck.
        Sauger mit mittlerer Durchflussrate
        1 Stck.

      • Funktionen

        Leistungsmerkmale des Saugers
        • Naturnahes Trinken
        • Tropfsicheres Design
        • Weich und flexibel
        • Anti-colic-Ventil

      Vorgeschlagene Produkte

      Kürzlich angesehene Produkte

      • 0 % BPA – gemäß EU-Richtlinie 10/2011
