SCY903/72
Unterstützt den individuellen Trinkrhythmus deines Babys
Der Natural Response Sauger gibt nur dann Milch ab, wenn dein Baby aktiv trinkt. So kann dein Baby in seinem natürlichen Rhythmus saugen, schlucken und atmen – genau wie beim Stillen. Dadurch lassen sich Stillen und Flaschenernährung einfach kombinieren.Alle Vorteile ansehen
Babyflasche 260ml, mittlere Durchflussrate
Der Natural Response Sauger unterstützt den natürlichen Saugrhythmus deines Babys und erleichtert so die Kombination aus Stillen und Flaschenernährung. Die einzigartige Öffnung des Saugers gibt nur dann Milch ab, wenn das Baby aktiv trinkt. Wenn es also zum Schlucken oder Atmen pausiert, pausiert auch die Milch.
Das Design des breiten, weichen und flexiblen Saugers imitiert die Form und das Gefühl der Brust, sodass dein Baby bequem trinken kann.
Wenn dein Neugeborenes während der Fütterungen dauerhaft nicht ausreichend Milch einnimmt oder Schwierigkeiten dabei hat, wechsle zu einem Sauger mit einer höheren Durchflussrate. Wenn anhaltende Probleme beim Füttern auftreten, wende dich an eine medizinische Fachkraft.
Das Anti-colic-Ventil reduziert Koliken und Unwohlsein, da die Luft während des Fütterns nicht in den Bauch deines Babys gelangt.
Die Öffnung des Saugers ist so konzipiert, dass nur dann Milch abgegeben wird, wenn das Baby aktiv trinkt. Dadurch wird sowohl zuhause als auch unterwegs keine Milch verschüttet.
Jedes Baby trinkt anders und entwickelt sich in seinem eigenen Rhythmus. Deshalb haben wir eine Reihe von Saugern entwickelt, damit du den perfekten Sauger für dein Baby auswählen kannst. Alle Natural Response Sauger bestehen aus weichem Silikon.
Wir haben auf ein System umgestellt, das auf Flussgeschwindigkeit basiert. Beginne mit dem Sauger, der mit der Flasche geliefert wird. Versuche eine niedrigere Durchflussrate, wenn Milch aus dem Mund des Babys läuft oder wenn das Baby die Milch ausspuckt. Versuche eine höhere Durchflussrate, wenn dein Baby mit dem Sauger spielt, anstatt zu trinken, oder wenn es frustriert scheint. Bei dieser Erneuerung erhältst du möglicherweise beide Packungsstile.
Der breite Flaschenhals ermöglicht ein einfaches Auffüllen und eine einfache Reinigung. Die Flasche besteht nur aus wenigen Teilen für ein schnelles und einfaches Zusammensetzen.
Die ergonomische Flasche ist einfach zu halten und gut zu greifen - auch für kleine Hände.
Kombiniere unsere Milchpumpe, Flaschen und Becher nach Belieben, und kreiere so das für dich und dein Baby optimale Produkt.
Die Philips Avent Natural Response Flaschen und Sauger werden aus BPA-freiem* Material hergestellt.
Unsere neuen Natural Response Babyfläschchen sind anders als Babyfläschchen mit ungehindertem Nahrungsfluss. Genau wie beim Stillen klappt es vielleicht nicht gleich beim ersten Mal perfekt. Das ist ganz natürlich.
