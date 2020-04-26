Eingestellt
SHB4205BK/00
12,2-mm-Treiber/hinten offen
In-Ear
Innovative Bassröhren im Ohrstöpsel erhöhen den Luftstrom für tiefe, satte Bässe.
Leistungsstarke 12,2-mm-Treiber bieten einen kristallklaren Sound.
Mit der benutzerfreundlichen Fernbedienung können Sie Titel wiedergeben/anhalten und mit einem einfachen Tastendruck Anrufe beantworten.
3.7
von 5
13
Bewertungen
L.123
26/04/2020
Deutschland
Angenehmer Tragekomfort
Eine der weniger Kopfhörer, die gut im Ohr sitzen und auch nach längerem hören nicht unangenehm werden!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Schbaiderei
17/04/2020
Deutschland
Bester Kopfhörer zum Joggen und Arbeiten
Super Akkulaufzeit. Super halt. Kein verlieren der Kopfhörer. Haben bereits zwei davon.
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Nikki2007
03/01/2020
Deutschland
Das Produkt ist super
Akku hält locker 8 Std. bei Dauerschleife der Musik.
Vorteile
Vibrationsalarm bei Anruf
Nachteile
In weiss wird schnell schmutzig und wo das Kabel langgeht unten kratzt etwas durch die Einkerbung
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Ergebnisse können variieren