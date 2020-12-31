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Eingestellt

Kabellose HiFi-Kopfhörer

SHC1300/00

2.9

| (46) Bewertungen

Kabelloser Komfort dank Infrarot-Übertragung

Diese extra großen, kabellosen Infrarot-Kopfhörer verbinden Qualität mit Komfort für den Fernseh- bzw. Musikgenuss zu Hause.

Alle Vorteile anzeigen

Für Fernseher

Kabelloser Komfort dank Infrarot-Übertragung

  • 32-mm-Treiber/geschlossen

  • Over-Ear

Dieses Design bringt noch mehr Komfort für langes Hören.

Das haltbare, gleichzeitig leichte und hochwertige Material dieser Philips Kopfhörer sorgt auch bei langem Tragen für hohen Komfort.

Hochfrequenz (HF) bietet klaren und deutlichen Empfang

Durch die Modulation des Übertragungsweges mit sehr hoher Frequenz ist ein kristallklarer Empfang gewährleistet.

Einfache und unkomplizierte Einrichtung

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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2.9

von 5

46

Bewertungen

31/12/2020

Italia

Italia

Ottimo prodotto,

ottime per guardare la tv e le caratteristiche sono differenti da quelle ad onde radio. Ho usato da subito le pile ricaricabili e non ho avuto problemi. Ho letto recensioni di persone che fanno confusione tra caratteristiche di cuffie a raggi infrarossi e ad onde radio

Vorteile

sono positive in tutto il loro aspetto e funzioni

Nachteile

niente da segnalare.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHC1300 Wireless hi-fi headphones verfasst

Datum der Benutzung 2018-12-31

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHC1300 Wireless hi-fi headphones verfasst

Datum der Benutzung 2018-12-31

02/11/2019

France

France

très solide

Cela fait 3 X qu'il tombe de ma hauteur et il est toujours vivant. Depuis 3 ans aucun soucis, il fonctionne comme au 1er jour. Certes, il n'est pas fait pour se promener de pièces en pièces, entre 1 et 10 mètres sans obstacle, c'est ok.

Vorteile

Il fait ce pourquoi je l'ai acheté

Nachteile

visiblement Philips ne le produit plus

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHC1300 Casque hi-fi sans fil verfasst

Datum der Benutzung 2017-11-02

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHC1300 Casque hi-fi sans fil verfasst

Datum der Benutzung 2017-11-02

27/01/2019

France

France

Super, je ne veut que celui ci.

Super, j'en suis à mon troisième. Le seul bémol, les mousses une fois usées sont difficiles à trouver.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHC1300 Casque hi-fi sans fil verfasst

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Diese Bewertung wurde für SHC1300 Casque hi-fi sans fil verfasst

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  1. Batterien nicht enthalten