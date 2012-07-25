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Eingestellt

Kabellose HiFi-Kopfhörer

SHC2000/00

3.7

| (15) Bewertungen

IR-kabellos

Diese extra großen, wiederaufladbaren und kabellosen Infrarot-Kopfhörer verbinden Qualität mit Komfort für den Fernseh- oder Musikgenuss zu Hause.

Alle Vorteile anzeigen

Für Fernseher

IR-kabellos

  • Anpassbar

  • Infrarot-Übertragung

Dieses Design bringt noch mehr Komfort für langes Hören.

Das haltbare, gleichzeitig leichte und hochwertige Material dieser Philips Kopfhörer sorgt auch bei langem Tragen für hohen Komfort.

Selbstregulierender innerer Bügel garantiert bequemen Sitz

Der innere Bügel dieser Philips Kopfhörer sorgt für perfekten Sitz. Die Mechanik stellt sich automatisch auf höchsten Komfort ein.

Akustische Verzerrung von Eingangssignalen wird verhindert

Dieser intelligente elektronische Schaltkreis stellt sicher, dass die Lautstärke des Audioeingangs automatisch an die richtige Lautstärke angepasst wird. Somit können Sie sich ungestört dem Hörvergnügen hingeben.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.7

von 5

15

Bewertungen

2

25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Great headphones.

Good sound tone, comfortable, and reliable, These headphones have given good service during lots of use. A very contented customer, thank you Phillips

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHC2000 Wireless Headphone verfasst

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02/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

a good product for nighy time listening

I bought these headphones for night time use watching films in bed and not waking my partner up.They are comfortable to wear and the battery charge lasts a long time.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHC2000 Wireless hi-fi headphones verfasst

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Diese Bewertung wurde für SHC2000 Wireless hi-fi headphones verfasst

31/07/2011

United Kingdom

United Kingdom

Clear sound, no hiss

I ordered two of these for use with TV. They fit better than any headphones I have used before and the infra-red system provides far better sound quality than my previous Sony 'radio signal' headphones.

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Diese Bewertung wurde für SHC2000 Wireless Headphone verfasst

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