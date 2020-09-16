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Eingestellt

Kabelloser HiFi-Kopfhörer

SHC8545/00

3.3

| (8) Bewertungen

Erstklassige, kabellose Musik

Genießen Sie Ihre Musik im ganzen Haus. Die HiFi-Soundwiedergabe und Funktionen zur automatischen Abstimmung sorgen dafür, dass Sie diesen Stereokopfhörer am liebsten gar nicht mehr abnehmen möchten.

Alle Vorteile anzeigen

mit besonders praktischer Abstimmungsautomatik

Erstklassige, kabellose Musik

Kabellose UKW-Übertragung bietet Ihnen Bewegungsfreiheit

Dank kabelloser UKW-Übertragung mit hoher Frequenz, die sogar Wände passiert, können Sie Ihre Lieblingsmusik hören, selbst wenn Sie in einem anderen Zimmer sind.

Verstellbare Ohrmuschel (3 Positionen) für optimalen Sitz und Bassleistung

Genießen Sie den Tragekomfort und eine verbesserte Bassleistung dank der verstellbaren Ohrmuschel (3 Positionen), die sich wie von selbst um Ihr Ohr legt.

Automatische Suche erleichtert das Einstellen der Sender

Mit der praktischen Suchtaste direkt am Kopfhörer können Sie den von einem Mikroprozessor geregelten Schaltkreis aktivieren, der die Übertragungsfrequenz so optimal einstellt, dass der bestmögliche Empfang und erstklassige Audioqualität erreicht wird.

Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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3.3

von 5

8

Bewertungen

16/09/2020

Deutschland

Deutschland

2010 gekauft und seither ohne Probleme

Guter, satter Sound, irre Reichweite, zwo Stockwerke runter, bis zum Kiosk ( ca. 100 Meter total ) und sehr gut verarbeitet. Besonders Spooky - im positiven Sinn : Die Batterien bzw. die AAA-Akkus sind immer noch dieselben von damals, somit als 10 Jahre alt.

Vorteile

Viele

Nachteile

Keine

Diese Bewertung wurde für SHC8545 Kabelloser HiFi-Kopfhörer verfasst

Datum der Benutzung 2018-09-16

Diese Bewertung wurde für SHC8545 Kabelloser HiFi-Kopfhörer verfasst

Datum der Benutzung 2018-09-16

06/01/2021

España

España

MUY BUEN PRODUCTO Y DURADERO

ME GUSTA TODO DE ESTE PRODUCTO pero me resulta dificil encontrar baterias.

Vorteile

TODO

Nachteile

LAS BATERIAS DEBERIAN DURAR MAS TIEMPO

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHC8545 Auricular Hi-Fi inalámbrico verfasst

Datum der Benutzung 2019-01-06

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHC8545 Auricular Hi-Fi inalámbrico verfasst

Datum der Benutzung 2019-01-06

17/12/2013

España

España

Este producto posee unas características excelentes.

El sonido es excelente y además se escuchan matices que en la escucha de la tv no se aprecian en el ambiente.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHC8545 Auricular Hi-Fi inalámbrico verfasst

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