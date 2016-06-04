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Eingestellt

Digitaler Funkkopfhörer

SHD9000/10

4

| (35) Bewertungen

Echte digitale kabellose CD-Soundqualität

Kopfhörer mit dem unkomprimierten Sound von Kleer garantieren eine verlustfreie Übertragung, die zu 100 % der Originalaufnahme entspricht. Mit einem Übertragungsbereich von 100 m und dem bequemen selbstregulierenden Bügel bieten Sie Ihnen zu Hause ein Musikerlebnis ohne Kabelsalat.

Alle Vorteile anzeigen

Unkomprimierter Sound von Kleer

Echte digitale kabellose CD-Soundqualität

  • Über-Ohr

  • Schwarz

2 x AAA-NiMH-Akkus für optimales Gewicht

2 x AAA-NiMH-Akkus für optimales Gewicht

40 mm Neodym-Lautsprechertreiber

40 mm Neodym-Lautsprechertreiber

40 mm Neodym-Lautsprechertreiber für optimale HiFi-Soundleistung

Digitalübertragung für zuverlässigen Empfang

Die Digitalübertragung mit 2,4 GHz verhindert, dass die zwischen der Sendeeinheit und den Kopfhörern gesendeten Daten komprimiert werden oder verloren gehen. Am Ende der Übertragung werden die digitalen Signale in analoge Signale umgewandelt, was letztendlich zu einer erstklassigen Klangqualität mit einer weichen Akustik und minimalem Datenverlust führt.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.0

von 5

35

Bewertungen

1

04/06/2016

Deutschland

Deutschland

Benutze den Funkkopfhörer über meinen Computer

Sehr gut aussehender Funkkopfhörer, ob über Computer oder über meine Anlage im Wohnzimmer, mann sollte Ihn hören und testen! Ich bin sehr zufrieden und kann den Funkkopfhörer nur empfehlen. Er ist sied 2 Jahren im Einsatz.

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Diese Bewertung wurde für SHD9000 Digitaler Funkkopfhörer verfasst

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20/01/2014

Deutschland

Deutschland

Wenn Kophörer - dann Philips Kopfhörer

Einfache Installation und einfache Bedienung der Kopfhörer.

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15/03/2016

France

France

Très bon produit

Plus je l'utilise et plus en suis satisfait. L'équilibre des fréquences est parfait, ce casque est d'un grand confort, on fini par l'oublier.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHD9000 Casque sans fil numérique verfasst

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