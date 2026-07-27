Klarer Klang

Lassen Sie sich von einem Podcast fesseln. Lassen Sie sich von Musik bewegen. Eine ovale Akustikröhre und austauschbare Ohrhörerabdeckungen aus Gummi in drei Größen sorgen für eine perfekte Abdichtung. Hören Sie bequem, und genießen Sie eine ordentliche passive Geräuschisolierung.