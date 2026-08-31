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In-Ear-Kopfhörer

SHE1455WT/10

Erhältlich in

Schwarz
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Schwarz
Schwarz
Weiß
Weiß
Weiß
Weiß

Dynamische Bässe

Lautsprecher für dynamische Bässe und klaren Sound

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Musikwiedergabe und Gespräche

Dynamische Bässe

  • In-Ear

  • Schwarz

3 austauschbare Gummikappen für optimalen Halt in jedem Ohr

3 austauschbare Gummikappen für optimalen Halt in jedem Ohr

Da es die drei austauschbaren Gummikappen in den Größen klein bis groß gibt, werden auch Sie ein Paar Philips Ohrhörer finden, das perfekt in Ihre Ohren passt.

Perfekter, dichter Sitz im Ohr schützt vor Geräuschen von außen

Die extrem kleinen Lautsprechertreiber dieser Philips Ohrhörer passen bequem in die Ohren. Dank der hervorragenden Passform werden alle störenden Geräusche für ein besonders intensives Hörerlebnis von außen abgeschirmt.

Gummierte Kabelentlastung für eine höhere Lebensdauer

Das weiche Gummi zwischen den Kopfhöreren und dem Kabel schützt die Verbindung vor Beschädigungen durch Knicke, sodass Sie länger Freude an Ihrem Gerät haben.

Technische Daten

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