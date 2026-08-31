Eingestellt
SHE1455WT/10
Dynamische Bässe
Lautsprecher für dynamische Bässe und klaren Sound
In-Ear
Schwarz
Da es die drei austauschbaren Gummikappen in den Größen klein bis groß gibt, werden auch Sie ein Paar Philips Ohrhörer finden, das perfekt in Ihre Ohren passt.
Die extrem kleinen Lautsprechertreiber dieser Philips Ohrhörer passen bequem in die Ohren. Dank der hervorragenden Passform werden alle störenden Geräusche für ein besonders intensives Hörerlebnis von außen abgeschirmt.
Das weiche Gummi zwischen den Kopfhöreren und dem Kabel schützt die Verbindung vor Beschädigungen durch Knicke, sodass Sie länger Freude an Ihrem Gerät haben.
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