Eingestellt
8,6-mm-Treiber/geschlossen
In-Ear
Die Kappen sind in 3 verschiedenen Größen erhältlich – klein, mittel und groß – für einen individuellen und perfekten Sitz.
Eine qualitativ hochwertige, glänzende und farbenfrohe Beschichtung sorgt für einen eleganten Look und eine zusätzlich schützende Oberfläche.
4.8
von 5
4
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
JS9012
05/05/2022
Deutschland
Für mich persönlich...
die vielleicht besten Kopfhörer. Klarer satter Sound. Nicht dumpf oder blechern. Perfekt
Vorteile
Klarer satter Sound, guter Bass,gutes Kabel,sehr bequem
Nachteile
Umgebung kann alles hören, nicht geschlossen, kurze Lebensdauer
Diese Bewertung wurde für SHE3700BK Kopfhörer verfasst
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Amaury33490
19/09/2017
France
Super produit.
Agréablement surpris par ces écouteurs. Le son est comme indiqué sur la boite, claire et puissant.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHE3700BK Casque verfasst
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chris1949
18/01/2017
España
sencillos pero buen sonido
Auriculares intrauditivos sencillos y económicos, pero con sonido aceptable.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHE3700BL Headphones verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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