Eingestellt
SHE3855RG/00
Kräftige Beats, satte Bässe
Die stylischen Philips Chromz-InEar-Kopfhörer bieten satten Bass, hohen Tragekomfort und eine hochwertige Optik. Die verschiedenen Farbausführungen mit einer gedämpften, matten Beschichtung passen perfekt zum iPhone 6S.
8,6 mm Treiber/geschlossen
In-Ear
Die Kappen sind in 3 verschiedenen Größen erhältlich – klein, mittel und groß – für einen individuellen und perfekten Sitz.
Dank des integrierten Mikrofons können Sie leicht zwischen Musikwiedergabe und Anrufannahme wechseln und sind so immer problemlos verbunden.
Eine qualitativ hochwertige, aufgedampfte Beschichtung im matten Design bietet zusätzlichen Schutz und passt perfekt zum iPhone 6S.
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