rapport qualite prix plus que mediocre. ou sont les basses ?un son metalique est omnipresent .. le fil n est pas plat (comme on peut trouver sur d autres produits similaires).je les ai achete mais le produit restera dans mon tiroir.sur l emballage tout est prometteur : bass plus, 9hz a 23khz ,107 db... etc. sur le produit : une grande frustration !