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  • Fühlen Sie den BASS+
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Eingestellt

Kopfhörer mit Mikrofon

SHE4305BK/00

3
| (2) Bewertungen
Fühlen Sie den BASS+
Diese kleinen, aber robusten Kopfhörer bieten überraschend viel Sound. Mit Lautsprechertreibern, die speziell auf satte Bässe ausgelegt sind, sorgen die Philips BASS+ Kopfhörer für überzeugende Schallisolation und echten Tragekomfort – damit holen Sie alles raus aus Ihren Beats.
Alle Vorteile anzeigen

Fühlen Sie den BASS+

  • 12,2-mm-Treiber/geschlossen

  • In-Ear

Leistungsstarke 12,2-mm-Treiber

Leistungsstarke 12,2-mm-Treiber

Ein Beat, der durch den Körper geht – das ist die Art von Bass, die man sich wünscht. Aus den leistungsstarken 12,2-mm-Lautsprechertreibern dröhnt ein enormer Bass – klein, aber oho!

Ergonomisches Design für maximalen Komfort

Ergonomisches Design für maximalen Komfort

Das ergonomische Design sorgt mit seiner ovalen und angewinkelten Form für angenehmen, natürlichen Tragekomfort. So können Sie ganz bequem stundenlang Musik hören.

Fernbedienung für Anrufe mit Freisprechfunktion und Musik

Fernbedienung für Anrufe mit Freisprechfunktion und Musik

Mit der benutzerfreundlichen Fernbedienung können Sie Titel wiedergeben/anhalten und mit einem einfachen Tastendruck Anrufe beantworten.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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3.0

von 5

2

Bewertungen

4
3
2

27/10/2018

France

France

Basses profondes et qualité de son exceptionnelle

Ces écouteurs sont tout simplement géniaux. Une qualité de son exceptionnelle et des basses profondes uniques avec un confort inégalé ainsi qu'une utilisation extrêmement simple. Ces écouteurs ont vraiment tout pour plaire ! Je les recommande très fortement. Félicitations Philips.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHE4305BK Casque avec Micro verfasst

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Diese Bewertung wurde für SHE4305BK Casque avec Micro verfasst

24/11/2017

France

France

package flateur..produit decevant.

rapport qualite prix plus que mediocre. ou sont les basses ?un son metalique est omnipresent .. le fil n est pas plat (comme on peut trouver sur d autres produits similaires).je les ai achete mais le produit restera dans mon tiroir.sur l emballage tout est prometteur : bass plus, 9hz a 23khz ,107 db... etc. sur le produit : une grande frustration !

Diese Bewertung wurde für SHE4305WT Casque avec Micro verfasst

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