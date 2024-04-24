Eingestellt
SHL5005/00
32-mm-Treiber/geschlossen
On-Ear
Weiche Ohrpolster
Flach zusammenklappbar
Weiche Ohrpolster aus Leder, damit Sie Ihre Lieblingsmusik problemlos stundenlang genießen können.
Leichtes Material, das für den Bügel verwendet wird
Zusammenklappbare Kopfhörer für einfaches Aufbewahren und Transportieren
3.0
von 5
2
Bewertungen
Fiortz
24/04/2024
Italia
Ottimo prodotto.
Da 50 anni sto usando i prodotti Philips e non mi ha deluso nessuno. Consiglio a tutti.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHL5005 Cuffie con microfono verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHL5005 Cuffie con microfono verfasst
muziekgenieter
26/11/2017
België
onvoldoende geluid
ik moet mijn philips muziekinstallatie in de hoogste stand zetten om een beetje geluid te hebben
Diese Bewertung wurde für SHL5005 Hoofdtelefoons met microfoon verfasst
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