ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40€

30 Tage Rückgaberecht

2 Jahre Garantie

Ein gesunder Lebensstil beginnt hier. Melden Sie sich an und sichern Sie sich exklusive Angebote.

Alle Serien

  • Aufnahme eines einzelnen Produkts
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Produktdetailfoto
  • Produktdetailfoto
  • Produktdetailfoto
  • Produktdetailfoto
  • Aufnahme eines einzelnen Produkts
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Produktdetailfoto
  • Produktdetailfoto
  • Produktdetailfoto
  • Produktdetailfoto

Eingestellt

CitiScape StradaKopfhörer mit Mikrofon

SHL5105BK/00

Klarer Klang

Innovation trifft experimentelle Straßenmode mit dem eindrucksvollen CitiScape Strada. Dieser, von aufgeweckten Stadtbewohnern inspirierte, schlanke und leichte Kopfhörer, liefert reinen Sound. Der trendige Stoffbügel gewährleistet Komfort und Stil.

Alle Vorteile anzeigen

mit leichtem Design

Klarer Klang

  • 32 mm Treiber/geschlossen

  • On-Ear

  • Leichter Bügel

  • Flach zusammenklappbar

Leistungsstarke 32 mm Treiber liefern klaren Sound

Leistungsstarke 32 mm Treiber liefern klaren Sound

Leistungsstarke 32 mm Treiber liefern klaren, detaillierten und natürlichen Sound. Hören Sie jede einzelne Note und Nuance – immer und überall.

Umschalten von Musik zu Telefonanrufen dank integriertem Mikrofon

CitiScape Kopfhörer verfügen über ein integriertes Mikrofon, damit Sie problemlos vom Musikhören zu Telefongesprächen wechseln können. So können Sie sich ohne besonderen Aufwand gleichzeitig mit Ihrer Musik und mit den Menschen beschäftigen, die Ihnen wichtig sind.

Engmaschige Hülle für Kopfbügel mit einem farbenfrohen Design

Engmaschige Hülle für Kopfbügel mit einem farbenfrohen Design

Der CitiScape Strada Kopfbügel ist von einer engmaschigen Stoffhülle umgeben, die durch modische Turnschuhe mit farbenfrohen Schnürsenkeln inspiriert ist – für Komfort und Eleganz, während Sie Ihre Musik genießen.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration

Ich möchte gerne Werbemitteilungen – basierend auf meinen Interessen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Veranstaltungen und Werbeaktionen erhalten. Ich kann diese jederzeit einfach wieder abbestellen!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration