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Eingestellt

Stereokopfhörer

SHP1900/00

4

| (19) Bewertungen | 89% empfehlen dieses Produkt.

Leicht und komfortabel

Extra große, leichte Kopfhörer für komfortables Musikhören

Alle Vorteile anzeigen

Für Musik, PC und Fernseher

Leicht und komfortabel

  • leicht mit hervorragendem Sound

Ohrpolster bieten mehr Tragekomfort und Bass-Performance

Die besondere Form und das exklusive Material der Ohrpolster dieser Philips Kopfhörer garantieren perfekten Halt bei maximalem Komfort. Ihre Umgebung bleibt ungestört und Sie können die verbesserte Bassleistung genießen. Die Ohrpolster sind so geformt, dass Sie sich perfekt um das Ohr herum an den Kopf anschmiegen.

Leichter Bügel verbessert den Komfort und Haltbarkeit

Leichtes Material, das für den Bügel verwendet wird

Das 2 m lange Kabel ermöglicht den Transport des Geräts

Die ideale Länge des Kabels erhöht Ihre Bewegungsfreiheit, da es den Transport des Wiedergabegeräts ermöglicht.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

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4.0

von 5

19

Bewertungen

89%

empfehlen dieses Produkt.

05/03/2020

Deutschland

Deutschland

Hervorragend für den Preis.

Diese Kopfhörer sind zwar etwas klobig aber haben für den preis eine alle Erwartungen übertreffende Audioqualität.

Vorteile

Guter preis mit guter qulität.

Nachteile

Klobig

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHP1900 Stereokopfhörer verfasst

Datum der Benutzung 2018-03-05

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHP1900 Stereokopfhörer verfasst

Datum der Benutzung 2018-03-05

14/02/2017

Deutschland

Deutschland

Seit Jahren zufriedenstellend

Ich nutze diese Kopfhörer nun schon seit Jahren. Da sie ständig in Gebrauch sind und auch nicht immer bestens behandelt, kann es durchaus vorkommen, dass das Kabel einen Wackler bekommt und ich mir somit neue kaufen muss, bei fürsorglicheren Personen dürfte das aber kein Problem sein. ;) Der Tragekomfort ist klasse, der Sound gut, sie sind schlicht, günstig und einfach nur perfekt.

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Diese Bewertung wurde für SHP1900 Stereokopfhörer verfasst

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Diese Bewertung wurde für SHP1900 Stereokopfhörer verfasst

12/10/2014

Deutschland

Deutschland

Preis-Leistung: Perfekt

Diese Kopfhörer haben einen, für den Preis, nahezu perfekten Sound. Der Bügel ist sehr stabil und die Höhrermuscheln sind ziemlich bequem.

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Diese Bewertung wurde für SHP1900 Stereokopfhörer verfasst

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