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Stereokopfhörer

SHP5401/00

4.8

| (4) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Für Zuhause und unterwegs

Starker Sound und federleichtes Design: Diese Stereo-Kopfhörer bieten Ihnen hochwertigen Sound und maximalen Tragekomfort für die Verwendung zu Hause und unterwegs.

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Für Zuhause und unterwegs

  • Für drinnen und draußen

Ohrpolster bieten mehr Tragekomfort und Bass-Performance

Die besondere Form und das exklusive Material der Ohrpolster dieser Philips Kopfhörer garantieren perfekten Halt bei maximalem Komfort. Ihre Umgebung bleibt ungestört und Sie können die verbesserte Bassleistung genießen. Die Ohrpolster sind so geformt, dass Sie sich perfekt um das Ohr herum an den Kopf anschmiegen.

Dieses Design bringt noch mehr Komfort für langes Hören.

Das haltbare, gleichzeitig leichte und hochwertige Material dieser Philips Kopfhörer sorgt auch bei langem Tragen für hohen Komfort.

Einseitiges Kabel gegen Kabelgewirr und für Komfort

Das einseitige Kabel verringert eventuelles Kabelgewirr und vereinfacht die Aufbewahrung.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.8

von 5

4

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

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02/08/2012

Italia

Italia

Una cuffia eccellente

Performance audio notevolissime. Possiedo cuffie ben più blasonate (Beyerdynamic dt880, Shure, Sennheiser...). Certo non le eguaglia, ma questa Philips si permette di suonare davvero bene e costa un'inezia. Ottima per fare i primi passi nel bel suono in cuffia. E' una cuffia da interno, dimenticate di poterla usare in treno, aereo o metropolitana.

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05/01/2012

Nederland

Nederland

goed zittend licht van gewicht hoofdtelefoon

voor deze prijs uitstekende prestaties van philips,afgewaardeerd met de hoogst aantal bereikbare sterren.

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20/12/2011

Nederland

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