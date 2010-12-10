Eingestellt
Dynamische TV-Klangqualität
Federleichter und komfortabler Stereo-Kopfhörer, die speziell für den Gebrauch mit Fernsehern entwickelt wurden. Genießen Sie Ihre Lieblingsprogramme, ohne andere zu stören. Dank dem 6 m langen Kabel finden Sie ganz sicher die bequemste Position zum Fernsehen. Integrierte Lautstärkesteuerung.
Das haltbare, gleichzeitig leichte und hochwertige Material dieser Philips Kopfhörer sorgt auch bei langem Tragen für hohen Komfort.
Mit ihrem ausgeprägten Sinn für kleinste Designdetails haben die Akustikingenieure die Arretierung noch weiter verbessert, damit sich das abnehmbare Kabel nicht versehentlich lösen kann.
Die besondere Form und das exklusive Material der Ohrpolster dieser Philips Kopfhörer garantieren perfekten Halt bei maximalem Komfort. Ihre Umgebung bleibt ungestört und Sie können die verbesserte Bassleistung genießen. Die Ohrpolster sind so geformt, dass Sie sich perfekt um das Ohr herum an den Kopf anschmiegen.
5.0
von 5
1
Bewertung
100%
empfehlen dieses Produkt.
SamSpade
10/12/2010
United Kingdom
Headset helps
This was bought for 90 yr old mother-in-law who has poor hearing. She loves it and so do we - the house does not reverberate with the sound of a tv with volume maxed out, we get some slepp and she can hear better than when she wore hearing aids, which she hates
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHP5500 Indoor Corded TV Headphone verfasst
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