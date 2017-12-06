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Eingestellt

HiFi-Kopfhörer

SHP8500/00

3

| (2) Bewertungen

Dynamischer HiFi-Sound

Komfortabel und komplett anpassbarer Kopfhörer mit Neodym-Lautsprechertreiber für dynamischen Sound

Alle Vorteile anzeigen

Dynamischer HiFi-Sound

  • Leistungsstarker Bass

Hochwertiges Linear Crystal Oxygen Free Copper-Kabel

Der für dieses Kabel verwendete ausgesprochen reine Kupfer reduziert Übertragungsverluste auf ein Minimum und liefert perfekte Signalqualität an die Kopfhörer - reiner Klang erreicht Ihr Ohr.

Einfach verstellbarer Bügel für optimalen Sitz und Komfort

Der einfach verstellbare Mechanismus sorgt für einen dichten Sitz der Ohrpolster und damit für optimale Leistung bei hohem Tragekomfort.

Das gesamte Ohr ist bedeckt für eine höhere Soundqualität.

Extra große Ohrmuscheln dieser Philips Kopfhörer bedecken Ihre Ohren nicht nur für eine bessere Soundqualität, sondern bieten gleichzeitig den Raum für einen optimierten Treiber zur Leistungssteigerung.

Technische Daten

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Bewertungen

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3.0

von 5

2

Bewertungen

4
3
2

06/12/2017

Deutschland

Deutschland

super Sound

Leicht am Kopf auch über Stunden, super Sound, super Höhen und Bässe...

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHP8500 HiFi-Kopfhörer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHP8500 HiFi-Kopfhörer verfasst

08/06/2016

Deutschland

Deutschland

Nach wenigen Jahren bricht die Zuleitung

So etwas habe ich noch nie an anderen Kopfhörern erlebt. Nach wenigen Jahren bricht die Zuleitung des Kopfhörers zeitnahe an verschiedenen Stellen. Hörgenuss nur für kurze Zeit ist vorprogrammiert! Nie wieder Philips!

Diese Bewertung wurde für SHP8500 HiFi-Kopfhörer verfasst

Diese Bewertung wurde für SHP8500 HiFi-Kopfhörer verfasst

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