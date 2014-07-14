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Reiner High Definition-Klang
Die ultimativen High Definition-Kopfhörer sorgen für einen detaillierten Klang. Die speziell abgestimmten Lautsprechertreiber reagieren sehr präzise auf Audiosignale. Ultrabreiter Frequenzgang.
Reiner High Definition-Klang
Der 50 mm Lautsprechertreiber kombiniert hoch empfindliche Mylar-Membranen mit der Leistung von Neodym-Magneten für einen kräftigen verzerrungsfreien Sound.
Die Beschichtung des Steckers mit dem Edelmetall bietet Ihnen eine zuverlässigere Verbindung für eine bessere Audioqualität.
Extra große Ohrmuscheln dieser Philips Kopfhörer bedecken Ihre Ohren nicht nur für eine bessere Soundqualität, sondern bieten gleichzeitig den Raum für einen optimierten Treiber zur Leistungssteigerung.
5.0
von 5
2
Bewertungen
100%
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hans03061944
14/07/2014
Nederland
uitstekend
één nadeel: de stekker maakt contact, waardoor geluid rechts uitvalt. de draad moet je dan weer wat terugduwen
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Diese Bewertung wurde für Cineos SHP9000 Hi-fi headphones verfasst
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waligator2
09/10/2011
France
Un excellent casque
Quel que soit le style de musique écouté, ce casque léger, agréable et pas fatigant à porter, restitue de façon fiable la musique dans toutes les gammes de fréquence ! Un très bon rapport qualité/prix !
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