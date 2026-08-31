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Eingestellt

InEar-Sport-Headset

SHQ1007/28

Schweißbeständig

Diese Kopfhörer aus antimikrobiellen und wasserdichten Materialien wurden für absolute Sportfans entwickelt. Auch die Kabellänge ist anpassbar, sodass Sie die Kopfhörer besonders komfortabel nutzen können – auch mit einem Sportarmband.

Alle Vorteile anzeigen

mit iPhone-Fernbedienung und Mikrofon

Schweißbeständig

Mikrofon und Musiksteuerung

Das superschlanke Mikrofon plus Regler ermöglichen Ihnen das Telefongespräche und die Steuerung Ihres iPods/iPhones/iPads per Fernzugriff.

Schweißbeständig

Schweißbeständig

Die wasserfeste Dichtung schützt Ihre Kopfhörer vor durch Schweiß verursachte Schäden

Anpassbare Kabellänge

Das 60 cm kurze Kabel wurde für die Verwendung mit einem Armband entwickelt. Sie können für einen optimalen Sitz auch das 60 cm Verlängerungskabel verwenden.

Technische Daten

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