Eingestellt
SHQ1007/28
Schweißbeständig
Diese Kopfhörer aus antimikrobiellen und wasserdichten Materialien wurden für absolute Sportfans entwickelt. Auch die Kabellänge ist anpassbar, sodass Sie die Kopfhörer besonders komfortabel nutzen können – auch mit einem Sportarmband.
Das superschlanke Mikrofon plus Regler ermöglichen Ihnen das Telefongespräche und die Steuerung Ihres iPods/iPhones/iPads per Fernzugriff.
Die wasserfeste Dichtung schützt Ihre Kopfhörer vor durch Schweiß verursachte Schäden
Das 60 cm kurze Kabel wurde für die Verwendung mit einem Armband entwickelt. Sie können für einen optimalen Sitz auch das 60 cm Verlängerungskabel verwenden.
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