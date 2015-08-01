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Sportkopfhörer

SHQ1300LF/00

4.1

| (7) Bewertungen | 83% empfehlen dieses Produkt.

Genießen Sie grenzenlose Freiheit

Erreichen Sie mit den federleichten Actionfit SHQ1300 Kopfhörern neue persönliche Bestleistungen. Diese robusten Kopfhörer sind schweiß- u. regenbeständig und sorgen dank leistungsstarker Treiber und einer Stabilitätsverriegelung in C-Form für kräftige Bässe und optimalen Sitz.

Alle Vorteile anzeigen

Sicherer Sitz und extrem leicht

Genießen Sie grenzenlose Freiheit

  • 8,6 mm Treiber/offen

  • Earbud

3 Ohrstöpselgrößen für eine optimale Passform

3 Ohrstöpselgrößen für eine optimale Passform

Besonders leichtes Design mit 5,7 g für ultimativen Komfort*

Besonders leichtes Design mit 5,7 g für ultimativen Komfort*

Mit einem Gewicht von nur 5,7 g sind diese ActionFit Sportkopfhörer so leicht und bequem, dass Sie sie gar nicht bemerken. Perfekt, um Sie für die letzten harten Kilometer zu motivieren.

Kabel-Clip im Lieferumfang enthalten, für ein Training ohne Kabelsalat

Kabel-Clip im Lieferumfang enthalten, für ein Training ohne Kabelsalat

Im Lieferumfang des ActionFit Kopfhörer ist ein Kabel-Clip enthalten, damit Sie bei Ihren Höchstleistungen nicht durch Kabel gestört werden.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.1

von 5

7

Bewertungen

83%

empfehlen dieses Produkt.

3
2

01/08/2015

Deutschland

Deutschland

Klasse Sportkopfhörer

Die Beschreibung hat sehr viel versprochen, daher habe ich mich für diesen Sportkopfhörer entschlossen. Das Preisleistungs- Verhältnis ist einfach TOP! Für jede Ohrgröße sind passende Ohrstöpselgrößen vorhanden, sodass der Kopfhörer sehr gut und auch vor allem fest beim laufen im Ohr sitzt. Zudem kommt ein super Design, mit einem sehr stabilen Kabel und guter Verarbeitung, dass zu modernen Sportkleidungen passt aber trotzdem noch auffällt. Beim Klang muss man jedoch kleine abstriche machen, die man aber gerne in kauf nimmt, da er zum Laufen o.ä. einen solchen klang abgibt, dass man es gar nicht mehr wahr nimmt. Dies kann man aber bei diesem Preis auch nicht erwarten. Fazit: Ein einfacher, super stylischer Sportkopfhörer mit viel Halt und dabei ausreichenden Klang, der alle Anforderungen beim Sport treiben erfüllt. Wer sich überlegt einen Kopfhörer zum Sport treiben anzuschaffen, findet hier genau dass was er sucht!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHQ1300LF Sportkopfhörer verfasst

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26/01/2021

United Kingdom

United Kingdom

Intelligent design and wonderful functionality

I like the way they stay in my ears and are very comfortable. Most importantly, they allow me to hear what is going on around me as I exercise by biking or walking. Music-wise, while obviously not being of hi-fi standard, they have a lively musical profile, making pop music in particular very engaging. Clever sweat-proof design and adjustability to find the right fit, along with enclosed carrying pouch, make these headphones a winner for me. Only downside: I don't appreciate the flashy orange and white design of the ones I could find on Amazon! Would have bought the lower profile green and white design if I could have found it

Vorteile

They stay in the ears. Allow me to hear what is going on around me. Perfectly good sound for when out and about

Nachteile

Orange and white colouring too flashy

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHQ1300LF Sports headphones verfasst

Datum der Benutzung 2019-12-26

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Diese Bewertung wurde für SHQ1300LF Sports headphones verfasst

Datum der Benutzung 2019-12-26

21/10/2016

United Kingdom

United Kingdom

Great value for money

Excellent product, I think the sound is fantastic for the price. Will be purchasing another.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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Haftungsausschlüsse

  1. Zertifiziert nach IPX4 und IPX7 für Kopfhörer und nach IPX2 für Headsets.