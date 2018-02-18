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Eingestellt

ActionFitSportkopfhörer

SHQ1400CL/00

2.3
| (8) Bewertungen
DEFINIEREN SIE IHRE GRENZEN NEU
Die Philips Actionfit RunWild-Sportkopfhörer spornen Sie zu Ihrer neuen persönlichen Bestleistung an. Federleicht und wasserdicht, mit anpassbarem Sitz. Gleichzeitig liefern hochleistungsfähige Treiber einen kräftigen Bass, um Sie in Bewegung zu halten.
Alle Vorteile anzeigen

Anpassbare Sportohrstöpsel für einen besseren Sitz

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  • Optimal für den Außenbereich

  • Maschinenwaschbar

  • Schweiß- und wasserfest

  • Earbud

Passen Sie den Sitz mit Ohrbügeln, Ohrflossen oder Ohrstöpseln an

Passen Sie den Sitz mit Ohrbügeln, Ohrflossen oder Ohrstöpseln an

Passen Sie den Sitz an. Wählen Sie zwischen Ohrbügeln, Ohrflossen oder Ohrstöpseln, damit Ihre Kopfhörer fest sitzen, während Sie in Bewegung bleiben.

Mehr Bewusstsein und Sicherheit durch das offene Akustikdesign

Mehr Bewusstsein und Sicherheit durch das offene Akustikdesign

Genießen Sie hochwertigen Sound, der Sie nicht von der Außenwelt abschottet. Dank des offenen Akustikdesigns nehmen Sie Umgebungsgeräusche weiter wahr, damit Sie sicher im Freien trainieren können.

Kevlar®-verstärktes Kabel für ultimative Robustheit

Kevlar®-verstärktes Kabel für ultimative Robustheit

Besonders robust und stabil. Das Kevlar-verstärkte Kabel ist reißfest und bruchsicher und hält auch extremen Trainings stand.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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2.3

von 5

8

Bewertungen

3
2

18/02/2018

Suisse

Suisse

Excellent son et ergonomique

J'ai acheté ces écouteurs par hasard, et je n'en suis pas déçu, la qualité Philipps au juste prix. Je cours environ 25 km par semaine, par tout les temps, y compris l'hiver, et les 2 embouts me permettent d'ajuster les écouteurs en fonction du fait que je porte une casquette ou un bonnet. Je trouve le son suffisamment bon avec un bon niveau de performance sur les aigus et les basses. Le fil est assez long et résiste bien aux intempéries. Ne manque plus qu'une version bluetooth.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für ActionFit SHQ1400CL Casque Sport verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für ActionFit SHQ1400CL Casque Sport verfasst

28/02/2020

Deutschland

Deutschland

Leichter Sportkopfhöhrer mit einem Nachteil...

Der Kopfhöhrer ist super, auch wenn die "drei Tragevarianten" sich auf eine einzige reduzieren lassen. Mit den mittleren Stöpseln passt das Produkt ideal, ruckelt nicht und macht super Musik. Gleichzeitig bleiben die Umgebungsgeräusche hörbar, so dass man nicht beim Joggen überfahren wird... Ein kleiner Wehrmutstropfen ist, dass man (wie bei allen Philips Kopfhörern) die Ohrstöpsel nicht nachkaufen kann. Ich habe einen beim rausziehen aus der Tasche verloren und kann daher den Kopfhörer jetzt nicht mehr nutzen. Hier könnte im Sinne der Nachhaltigkeit nachgebessert werden.

Vorteile

leicht, guter Klang, passgenau

Nachteile

Ohrstöpsel können nicht nachgekauft werden

Diese Bewertung wurde für ActionFit SHQ1400CL Sportkopfhörer verfasst

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12/03/2018

France

France

Efficace et pratique

Écouteurs pratique pour faire du sport, 3 embouts en caoutchouc différents. Le son n’est pas exceptionnel mais largement satisfesant. Bon rapport qualité prix.

Diese Bewertung wurde für ActionFit SHQ1400CL Casque Sport verfasst

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