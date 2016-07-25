Eingestellt
SHQ2200/10
Ein sportlicher Begleiter
Durch seinen einzigartigen, patentierten anpassbaren Ohrbügel können Sie sich mit dem SHQ2200 bei jedem Training konzentrieren, ohne Ihre Motivation zu verlieren. Sie werden diesen Kopfhörer nie verlieren, und der tolle Sound treibt Sie stets an.
ActionFit
Orange und Grau
Ihre ActionFit Kopfhörer wiegen nur 8 g und sind daher besonders bequem zu tragen. Tatsächlich werden Sie sie beim Training kaum spüren – nur den herrlichen, satten Sound, der Sie motiviert.
Ihre ActionFit Kopfhörer enthalten einen Clip und eine Tasche für ein einfaches Kabelmanagement und eine sichere Aufbewahrung. Genießen Sie ein gewirrfreies Fitnesstraining mit dem Clip, und bewahren Sie Ihre Kopfhörer danach in der atmungsaktiven Tasche auf. So kommen Sie nicht ins Schwitzen!
2.6
von 5
5
Bewertungen
Runnings118
25/07/2016
België
Eindelijk oortjes die je niet in je oor moet proppen
+-6 jaar gebruikt verstelbaar voor je oren niet proppen in je oor dus geen onderwatereffect je hoort het geluid van het verkeer nog indien nodig ideaal voor het lopen (vallen niet uit) (ik heb ontelbare oortjes geprobeerd en dit zijn de enige die passen, comfortabel zijn en niet uitvallen)
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für ActionFit SHQ2200 Sports in ear headphones verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für ActionFit SHQ2200 Sports in ear headphones verfasst
Michelin71
11/06/2014
España
Buena relacion calidad precio
Producto mas que suficiente para el precio que tienen, una vez bien ajustados no se mueven en carrera, sonido mas que aceptable por el precio del producto, muy recomendables por su relacion calidad precio.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für ActionFit SHQ2200 Auriculares intrauditivos deportivos verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für ActionFit SHQ2200 Auriculares intrauditivos deportivos verfasst
Andreamilano
24/05/2014
Italia
Non adatte a correre
Le cuffie sono molto comode e si possono regolare alla perfezione, unica pecca appena inizi a correre il gommino scivola via e l'audio ovviamente viene inquinato dai rumori esterni e la cosa peggiora appena inizi a sudare le cuffie non stanno al loro posto.
Diese Bewertung wurde für ActionFit SHQ2200 Sports in ear headphones verfasst
Diese Bewertung wurde für ActionFit SHQ2200 Sports in ear headphones verfasst