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Eingestellt

ActionFitSportkopfhörer

SHQ3400LF/00

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Mit den Philips Actionfit NoLimits-Kopfhörern bleiben Sie im richtigen Moment konzentriert und motiviert. Mit ihren anpassbaren Ohrbügeln und ihrem leichten, schweißbeständigen Design können Sie großartig klingende Kopfhörer genießen, die Sie genauso mitnehmen wie Ihr Training.
Alle Vorteile anzeigen

Anpassbare Ohrbügel-Sportkopfhörer

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  • Optimal für den Innenbereich

  • Schweiß- und wasserfest

  • InEar-Ohrbügel

3 Ohrstöpselgrößen für eine optimale Passform

3 Ohrstöpselgrößen für eine optimale Passform

Im Lieferumfang sind 3 Ohrstöpsel in verschiedenen Größen enthalten, um eine optimale Passform zu gewährleisten.

Patentierter anpassbarer Ohrbügel für einen angenehmen Sitz

Patentierter anpassbarer Ohrbügel für einen angenehmen Sitz

Mit dem patentierten, verstellbaren Ohrbügel gewährleisten ActionFit Kopfhörer einen bequemen Sitz, der sowohl sicher als auch komfortabel ist. Legen Sie die Kopfhörer einfach um die Ohren, und schieben Sie den verstellbaren Bügel nach oben oder unten, sodass er genau an Ihr Ohr angepasst ist. Jetzt sind Sie für jedes Fitnesstraining oder Gelände bereit – Ihre Kopfhörer bleiben immer da, wo sie sein sollen.

Kevlar®-verstärktes Kabel für ultimative Robustheit

Kevlar®-verstärktes Kabel für ultimative Robustheit

Ihre ActionFit Kopfhörer sind besonders robust und stabil. Das Kevlar-verstärkte Kabel ist extrem reißfest und bruchsicher und hält auch extremen Umgebungen (und Trainings) stand.

Technische Daten

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