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Eingestellt

Sport-Headset mit Nackenbügel

SHQ4007/28

3

| (2) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Schweißbeständig und abwaschbar

Diese Kopfhörer aus antimikrobiellen und wasserdichten Materialien wurden für absolute Sportfans entwickelt. Auch die Kabellänge ist anpassbar, sodass Sie die Kopfhörer besonders komfortabel nutzen können – auch mit einem Sportarmband.

Alle Vorteile anzeigen

Mit iPhone-Fernbedienung und Mikrofon

Schweißbeständig und abwaschbar

Maschinenwaschbar

Maschinenwaschbar

Dank des wasserdichten Materials können Sie die Kopfhörer unter fließendem Wasser abwaschen

Biegsamer, leichter Nackenbügel

Biegsamer, leichter Nackenbügel für perfekten Halt – speziell für sportliche Aktivitäten entwickelt

Mikrofon und Musiksteuerung

Das superschlanke Mikrofon plus Regler ermöglichen Ihnen das Telefongespräche und die Steuerung Ihres iPods/iPhones/iPads per Fernzugriff.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

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3.0

von 5

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Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

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12/05/2013

United Kingdom

United Kingdom

Awesome

Got these the other day. Done two runs with them now. Awesome no sound from the outside world. And comfortable. The sound is amazing also. Best bit off kit I have brought for a long time. I got them for £22 from currys. A defo for runners.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHQ4007 Sports neckband headset verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHQ4007 Sports neckband headset verfasst

16/08/2014

United Kingdom

United Kingdom

Failed within 4 weeks...

Disappointed in the product quality - obtaining a replacement or refund with Philips was impossible. Very disappointing from a brand I have used a lot over the years.

Diese Bewertung wurde für SHQ4007 Sports neckband headset verfasst

Diese Bewertung wurde für SHQ4007 Sports neckband headset verfasst

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