Eingestellt
Schweißbeständig und abwaschbar
Diese Kopfhörer aus antimikrobiellen und wasserdichten Materialien wurden für absolute Sportfans entwickelt. Auch die Kabellänge ist anpassbar, sodass Sie die Kopfhörer besonders komfortabel nutzen können – auch mit einem Sportarmband.
Dank des wasserdichten Materials können Sie die Kopfhörer unter fließendem Wasser abwaschen
Biegsamer, leichter Nackenbügel für perfekten Halt – speziell für sportliche Aktivitäten entwickelt
Das superschlanke Mikrofon plus Regler ermöglichen Ihnen das Telefongespräche und die Steuerung Ihres iPods/iPhones/iPads per Fernzugriff.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
3.0
von 5
2
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Macmcgill
12/05/2013
United Kingdom
Awesome
Got these the other day. Done two runs with them now. Awesome no sound from the outside world. And comfortable. The sound is amazing also. Best bit off kit I have brought for a long time. I got them for £22 from currys. A defo for runners.
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RG123
16/08/2014
United Kingdom
Failed within 4 weeks...
Disappointed in the product quality - obtaining a replacement or refund with Philips was impossible. Very disappointing from a brand I have used a lot over the years.
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