Eingestellt
SHQ6500BL/00
Optimal für den Außenbereich
Bluetooth®
Schweiß- und wasserfest
Earbud
Genießen Sie hochwertigen Sound, der Sie nicht von der Außenwelt abschottet. Dank des offenen Akustikdesigns nehmen Sie Umgebungsgeräusche weiter wahr, damit Sie sicher im Freien trainieren können.
Die C-förmigen gummierten Ohrbügel fixieren die ActionFit Kopfhörer in Ihrem Ohr. So können Sie sich auf Ihr Training konzentrieren, nicht auf die Kopfhörer.
Bluetooth-Technologie bietet Ihnen eine bequeme kabellose Musikwiedergabe.
2.0
von 5
55
Bewertungen
Chouchou
17/02/2019
Deutschland
Must have zum laufen
Habe schon diverse Kopfhörer ausprobiert, dieser ist unschlagbar!!!!! Super tolles Produkt, 100%-Inge weiter Empfehlung!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHQ6500CL Bluetooth®-Sportkopfhörer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Rose1812
17/02/2018
Suisse
Super Sound
Super Sound, wasserdicht, gute Passform! Manchmal gehts ein bisschen lang bis das Ding mit BT koppelt! Habe ein Gummi für die Ohrenpassform verloren! Wo kriege ich einen Ersatz?
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHQ6500CL Bluetooth®-Sportkopfhörer verfasst
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Hanspeter33
17/02/2018
Suisse
Super Sound
Super Sound, wasserdicht, gute Passform! Manchmal gehts ein bisschen lang bis das Ding mit BT koppelt! Habe ein Gummi für die Ohrenpassform verloren! Wo kriege ich einen Ersatz?
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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