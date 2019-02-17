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Eingestellt

Bluetooth®-Sportkopfhörer

SHQ6500BL/00

2
| (55) Bewertungen
DEFINIEREN SIE IHRE GRENZEN NEU – kabellos
Die kabellosen Philips Actionfit RunFree-Sportkopfhörer bieten eine neue Dimension der Freiheit und Energie für Ihr Training. Mit einem sicheren Sitz, dem wasserdichten Design und dem kräftigen Bass sind sie optimal, um in Bewegung zu bleiben.
Alle Vorteile anzeigen

Kabellose Sport-Headsets mit Ohrstöpseln

DEFINIEREN SIE IHRE GRENZEN NEU – kabellos

  • Optimal für den Außenbereich

  • Bluetooth®

  • Schweiß- und wasserfest

  • Earbud

Mehr Bewusstsein und Sicherheit durch das offene Akustikdesign

Genießen Sie hochwertigen Sound, der Sie nicht von der Außenwelt abschottet. Dank des offenen Akustikdesigns nehmen Sie Umgebungsgeräusche weiter wahr, damit Sie sicher im Freien trainieren können.

Rutschfeste Gummikappen halten die Kopfhörer im Ohr – immer,

Die C-förmigen gummierten Ohrbügel fixieren die ActionFit Kopfhörer in Ihrem Ohr. So können Sie sich auf Ihr Training konzentrieren, nicht auf die Kopfhörer.

Kabellose Bluetooth-Verbindungen für ein Training ohne Kabelsalat

Bluetooth-Technologie bietet Ihnen eine bequeme kabellose Musikwiedergabe.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

2.0

von 5

55

Bewertungen

17/02/2019

Deutschland

Deutschland

Must have zum laufen

Habe schon diverse Kopfhörer ausprobiert, dieser ist unschlagbar!!!!! Super tolles Produkt, 100%-Inge weiter Empfehlung!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHQ6500CL Bluetooth®-Sportkopfhörer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHQ6500CL Bluetooth®-Sportkopfhörer verfasst

17/02/2018

Suisse

Suisse

Super Sound

Super Sound, wasserdicht, gute Passform! Manchmal gehts ein bisschen lang bis das Ding mit BT koppelt! Habe ein Gummi für die Ohrenpassform verloren! Wo kriege ich einen Ersatz?

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHQ6500CL Bluetooth®-Sportkopfhörer verfasst

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17/02/2018

Suisse

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Super Sound

Super Sound, wasserdicht, gute Passform! Manchmal gehts ein bisschen lang bis das Ding mit BT koppelt! Habe ein Gummi für die Ohrenpassform verloren! Wo kriege ich einen Ersatz?

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHQ6500CL Bluetooth®-Sportkopfhörer verfasst

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