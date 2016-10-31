Eingestellt
Spüren Sie den Bass, sehen Sie den Beat.
Mit den Philips HX5-Kopfhörern können Sie den Bass nicht nur spüren, sondern auch sehen. Sie visualisieren Ihre Musik und eignen sich optimal zum Feiern. Und Sie sind mit Ihren pulsierenden LED-Kopfhörern der Licht- und Mittelpunkt der Party.
40 mm Treiber/geschlossen
On-Ear
Steuern Sie die Sichtbarkeit Ihrer Musik ganz einfach mit der LED-Taste an der linken Ohrmuschel.
Diese Kopfhörer bieten Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit mit einem robusten, unzerstörbaren Look und Tragegefühl.
4.7
von 5
6
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Digit
31/10/2016
Deutschland
Einzigartige Ambilight Kopfhörer.
Au?er Satten Bässen und klaren Sopran sind Die sehr bequem wodurch der Musik Genus stundenlang dauert.
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Radix
10/12/2016
Österreich
Timbre 1A, Sitz 1A, Verarbeitung 1A
Da der Frequenzbereich weiter nach unten und oben geht als üblicherweise, sind die Klangeigenschaften insgesamt hervorragend. Auch bei Chorwerken auffallend präzise im Bass,Alt, Tenor und Sopran. Streichquartette klingen so nah und unverfälscht, Celli und Violinen glänzend im Klang... Kopfhörer in höherer Preislage kommen da nicht an den HX5 ran. Negativum finde ich beim besten Hinhören keines!
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razey11
21/06/2017
United Kingdom
love these
love these headphones brill sound quality also love the lights on them that react too the bass there really comfy and easy too use
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Diese Bewertung wurde für SHX50 Headphones with mic verfasst
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