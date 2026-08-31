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Eingestellt

400 SeriesKabellose Maus

SPK7413/00

Kabelloser Tragekomfort überall

Diese komfortable und stylische Maus passt sich nicht nur Ihrer Hand an, sie lässt sich auch einfach in Ihrer Tasche verstauen. Dieser praktische Begleiter verfügt über eine kabellose Verbindung und einen optischen Sensor, der auf fast allen Oberflächen problemlos funktioniert.

Alle Vorteile anzeigen

Kabelloser Tragekomfort überall

  • 4 Tasten

  • 2,4 GHz, kabellos

  • Optischer Sensor

  • Coole Aluminiumlegierung

Die beidhändige Form fühlt sich sowohl in der linken als auch in der rechten Hand gut an.

Komfortables, ergonomisches Mausdesign, das sich gut anfühlt.

Kein Kabelgewirr dank einfach zu verbindendem, kabellosem Design

Kein Kabelgewirr dank einfach zu verbindendem, kabellosem Design

Das kabellose Design erleichtert Ihnen das Leben – einfach zu verbinden und ohne Kabelgewirr.

Technische Daten

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