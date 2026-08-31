Eingestellt
SPK7413/00
Kabelloser Tragekomfort überall
Diese komfortable und stylische Maus passt sich nicht nur Ihrer Hand an, sie lässt sich auch einfach in Ihrer Tasche verstauen. Dieser praktische Begleiter verfügt über eine kabellose Verbindung und einen optischen Sensor, der auf fast allen Oberflächen problemlos funktioniert.
4 Tasten
2,4 GHz, kabellos
Optischer Sensor
Coole Aluminiumlegierung
Das kabellose Design erleichtert Ihnen das Leben – einfach zu verbinden und ohne Kabelgewirr.
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